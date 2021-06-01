Президент «Барселоны»: «Раздумываем над будущим Кумана»

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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил Marca, что в клубе еще нет решение по тренеру Рональду Куману.

Наше желание состоит в том, чтобы уважать контракт. Переговоры с Куманом проходят хорошо. Время на раздумья было нам необходимо.

Мы говорили Куману, что пытаемся подписать Агуэро. Любой тренер хотел бы иметь такого игрока в составе своей команды».