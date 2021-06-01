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Президент «Барселоны»: «Раздумываем над будущим Кумана»

В клубе еще не приняли решение
Футбол Примерa (Испания)
08:30
Президент «Барселоны»: «Раздумываем над будущим Кумана»
Фото: AS

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил Marca, что в клубе еще нет решение по тренеру Рональду Куману.

«Я уже говорил, что мы вступили в стадию размышлений по поводу Кумана. Необходимо оценить, что получилось хорошо в прошлом сезоне, а что – нет. Нам был нужен период тишины. Через неделю или десять дней мы встретимся снова, но мы поддерживаем связь с Куманом.

Наше желание состоит в том, чтобы уважать контракт. Переговоры с Куманом проходят хорошо. Время на раздумья было нам необходимо.

Мы говорили Куману, что пытаемся подписать Агуэро. Любой тренер хотел бы иметь такого игрока в составе своей команды».

Ранее сообщалось, что «Барса» ведет переговоры с другими тренерами.

Андрей Усмонов
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Теги

Рональд Куман Барселона (футбол)

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