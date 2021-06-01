«Барселоне» интересен защитник «Севильи»
Президент «Барселоны»: «Раздумываем над будущим Кумана»
В клубе еще не приняли решение
08:30
Фото: AS
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил Marca, что в клубе еще нет решение по тренеру Рональду Куману.
«Я уже говорил, что мы вступили в стадию размышлений по поводу Кумана. Необходимо оценить, что получилось хорошо в прошлом сезоне, а что – нет. Нам был нужен период тишины. Через неделю или десять дней мы встретимся снова, но мы поддерживаем связь с Куманом.
Наше желание состоит в том, чтобы уважать контракт. Переговоры с Куманом проходят хорошо. Время на раздумья было нам необходимо.
Мы говорили Куману, что пытаемся подписать Агуэро. Любой тренер хотел бы иметь такого игрока в составе своей команды».
Ранее сообщалось, что «Барса» ведет переговоры с другими тренерами.
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