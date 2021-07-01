Президент «Барселоны»: «Решения по Месси пока нет. Пытаемся уместить его новый контракт в финансовый fair play»

Предыдущее соглашение с игроком уже истекло

Фото: Marca

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил RMC Sport, что пока Лионель Месси не подписал новый контракт с клубом.

«Процесс продвигается в медленном темпе. Сейчас мы пытаемся уместить новый контракт Месси в финансовый fair play. Мы хотим, чтобы Лео остался с нами, и он сам этого хочет. Хотел бы я сейчас сказать вам, что положительное для нашего клуба и игрока решение уже принято, но, к сожалению, не могу этого сделать. Мы пытаемся найти компромисс».

Предыдущее соглашение с Месси уже истекло. 1 июля аргентинец стал свободным агентом.

На него претендует также ПСЖ.