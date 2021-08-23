Президент «Барселоны»: «В ближайшие 10 лет мою должность займет женщина»

Возможно женский взгляд поможет команде разобраться с долгами

Жоан Лапорта / фото - Marca

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказал мнение о том, может ли женщина руководить каталонским клубом. Слова функционера приводит издание ESPN.

«Женщина станет президент «Барселоны» в течение ближайших 10 лет. Женщины с большим опозданием получают признание, которое они заслужили и заработали. Но тренд создан, и это здорово. Многие женщины способны быть в числе руководителей, и я уверен, что одна из них станет президентом раньше чем через 10 лет».

Лапорта только в этом году стал на этот пост, заменив на нем Хосепа Бартомеу, действия которого привели к катастрофическим последствиям.

Из-за финансовой ситуации «Барселона» потеряла свой главный символ последнего десятилетия – Лионеля Месси, а сам клуб погряз в огромной долговой яме.

Напомним, «Барселона» успела потерять очки уже во втором туре Примеры.