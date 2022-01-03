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Президент «Барселоны»: «Все должны подготовиться, потому что мы вернулись»

Лапорта озвучил амбициозные планы каталонского клуба
Футбол Примерa (Испания)
14:58
Президент «Барселоны»: «Все должны подготовиться, потому что мы вернулись»
Жоан Лапорта / Фото: Twitter

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос о возможном приобретении Эрлинга Холанда и высказался о трансферной политике клуба. Его слова приводит Marca.

«Я не хочу говорить о конкретных игроках. Это не идет нам на пользу, потому что разговоры повышают их стоимость.

Мы работаем над усилением тех позиций, о которых просит тренер. «Барса» – это эталон на рынке. Мы работаем над усилением состава и скоро увидим, как «Барса» возрождается.

Мы до сих пор являемся силой на трансферном рынке. Все должны подготовиться, потому что мы вернулись. Мы – образец. Это подтверждается тем, что Ферран сейчас здесь. Мы возвращаемся».


Ранее сообщалось, что «Барселона» почти согласовала трансфер Альваро Мораты.

Петр Приходько
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Теги

Барселона (футбол) Жоан Лапорта

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