«Барселона» согласовала все детали по трансферу Мораты
Президент «Барселоны»: «Все должны подготовиться, потому что мы вернулись»
Лапорта озвучил амбициозные планы каталонского клуба
14:58
Жоан Лапорта / Фото: Twitter
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос о возможном приобретении Эрлинга Холанда и высказался о трансферной политике клуба. Его слова приводит Marca.
«Я не хочу говорить о конкретных игроках. Это не идет нам на пользу, потому что разговоры повышают их стоимость.
Мы работаем над усилением тех позиций, о которых просит тренер. «Барса» – это эталон на рынке. Мы работаем над усилением состава и скоро увидим, как «Барса» возрождается.
Мы до сих пор являемся силой на трансферном рынке. Все должны подготовиться, потому что мы вернулись. Мы – образец. Это подтверждается тем, что Ферран сейчас здесь. Мы возвращаемся».
Ранее сообщалось, что «Барселона» почти согласовала трансфер Альваро Мораты.
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