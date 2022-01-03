Президент «Барселоны»: «Все должны подготовиться, потому что мы вернулись»

Жоан Лапорта / Фото: Twitter

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос о возможном приобретении Эрлинга Холанда и высказался о трансферной политике клуба. Его слова приводит Marca.

Мы работаем над усилением тех позиций, о которых просит тренер. «Барса» – это эталон на рынке. Мы работаем над усилением состава и скоро увидим, как «Барса» возрождается.

Мы до сих пор являемся силой на трансферном рынке. Все должны подготовиться, потому что мы вернулись. Мы – образец. Это подтверждается тем, что Ферран сейчас здесь. Мы возвращаемся».