Президент «Барселоны» запретил Куману общаться с прессой на родине

Специалист должен был принять участие в ток-шоу

Рональд Куман / фото - Football Espana

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман должен был принять участие в нидерландском ток-шоу HLF8, которое ведет его товарищ Джонни де Мол.

Но редактор передачи рассказал AD, что из-за президента каталонского клуба Жоана Лапорты специалисту пришлось отказаться от участия:

«Все было на мази, но вдруг сорвалось. Джонни де Мол общался с Куманом в пятницу. Рональд хотел посетить шоу в любом случае, независимо от того, уволят его или нет. После того, как мы анонсировали выпуск, Лапорта сообщил Куману, что запрещает тому общаться с прессой в Нидерландах».

После серии провальных матчей в СМИ форсировались слухи о скором увольнении тренера. Главными кандидатами на замену называли наставника сборной Бельгии Роберто Мартинеса, тренера «Аякса» Эрика Тен Хага и экс-игрока «блаугранас» Хави.

Но пока что в «Барселоне» не торопятся с увольнением и уже стало известно, почему.