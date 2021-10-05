Стало известно, почему «Барселона» все еще не уволила Кумана
Президент «Барселоны» запретил Куману общаться с прессой на родине
Специалист должен был принять участие в ток-шоу
07:15
Рональд Куман / фото - Football Espana
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман должен был принять участие в нидерландском ток-шоу HLF8, которое ведет его товарищ Джонни де Мол.
Но редактор передачи рассказал AD, что из-за президента каталонского клуба Жоана Лапорты специалисту пришлось отказаться от участия:
«Все было на мази, но вдруг сорвалось. Джонни де Мол общался с Куманом в пятницу. Рональд хотел посетить шоу в любом случае, независимо от того, уволят его или нет.
После того, как мы анонсировали выпуск, Лапорта сообщил Куману, что запрещает тому общаться с прессой в Нидерландах».
После серии провальных матчей в СМИ форсировались слухи о скором увольнении тренера. Главными кандидатами на замену называли наставника сборной Бельгии Роберто Мартинеса, тренера «Аякса» Эрика Тен Хага и экс-игрока «блаугранас» Хави.
Но пока что в «Барселоне» не торопятся с увольнением и уже стало известно, почему.
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