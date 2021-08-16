«Бавария» едва не проиграла «Гладбаху» в первом матче при Нагельсманне
Президент «Баварии»: «Долг «Барсы» – 1,2 млрд евро, «Юве» потерял 100 млн евро в этом году, а Абрамович вложил в «Челси» миллиард»
Герберт Хайнер назвал главную цель мюнхенского клуба
09:41
Герберт Хайнер / Фото - bavarianfootballworks.comПрезидент «Баварии» Герберт Хайнер в интервью Kicker привел в сравнение финансовое положение мюнхенского клуба с ситуацией, в которую попали несколько европейских грандов.
«Я читаю, что долг «Барселоны» – 1,2 миллиарда евро. «ПСЖ» потерял 123 млн евро в сезоне-2019/20, а «Ювентус» ушел в минус на 100 млн евро в этом году. Роман Абрамович вложил около миллиарда в «Челси». Наша цель – оставаться конкурентоспособными, избегая подобных сценариев. До сих пор мы с этим справлялись».
Напомним, «Бавария» в матче 1-го тура Бундеслиги на выезде неожиданно сыграла вничью с «Гладбахом».
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