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Президент «Баварии»: «FIFA жертвует футболом ради своих финансовых интересов»
Герберт Хайнер – о проведении ЧМ раз в два года
17:25
Герберт Хайнер / Фото - bavarianfootballworksПрезидент «Баварии» Герберт Хайнер подверг критику идею Международной федерации футбола (FIFA) о проведении чемпионата мира каждые два года.
Цитирует функционера Bild.
«Это бессмысленная идея. FIFA жертвует футболом ради своих финансовых интересов. Болельщикам нравится, что мировое первенство проходит каждые четыре года. Все жалуются на плотный график, а они пытаются сделать еще жестче».
Напомним, ранее по сообщениям испанская радиостанция Cadena SER со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении редакции, FIFA разослала национальным ассоциациям презентацию с предложением проводить чемпионаты мира раз в два года, начиная с 2026 года.
Ранее Хайнер высказался о проекте Суперлиги.