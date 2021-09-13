Президент «Баварии»: «Холанда купит тот, кто предложит самую большую зарплату
Президент мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал AS о том, как будет разворачиваться борьба за форварда «Боруссии» Эрлинга Холанда:
«Я знаю Ватцке (гендир «Боруссии Д – прим.) – это человек слова. Он сказал, что они не продадут Эрлинга, и они не продали. Хотя будет очень сложно сохранить его в Бундеслиге в 2022 году.
Как я понимаю, с этого момента активируется пункт об отступных в контракте Холанда. Он не перестает забивать, и клубы уже выстраиваются в очередь, чтобы убедить его и агента.
Мы станем свидетелями настоящего аукциона. Учитывая, что сумма выкупа Холанда уже установлена, игрока заберет тот, кто предложит самую большую зарплату.
Не думаю, что это приемлемо для клуба Бундеслиги, даже для «Баварии».
Этим летом «Челси» предлагали за молодого норвежца 175 миллионов евро, но шмели отказались отпускать главную звезду.
Как сообщалось ранее, в контракте форварда есть пункт, по которому его смогут выкупить за 75 миллионов евро летом 2022 года.
Напомним, экс-игрок сборной Италии поделился инсайдом о том, куда хочет уйти сам Холанд.
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