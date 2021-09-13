Президент «Баварии»: «Холанда купит тот, кто предложит самую большую зарплату

Эрлинг Холанд / фото - Goal

Президент мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал AS о том, как будет разворачиваться борьба за форварда «Боруссии» Эрлинга Холанда:

Как я понимаю, с этого момента активируется пункт об отступных в контракте Холанда. Он не перестает забивать, и клубы уже выстраиваются в очередь, чтобы убедить его и агента.

Мы станем свидетелями настоящего аукциона. Учитывая, что сумма выкупа Холанда уже установлена, игрока заберет тот, кто предложит самую большую зарплату.

Не думаю, что это приемлемо для клуба Бундеслиги, даже для «Баварии».