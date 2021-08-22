Президент «Баварии»: «Не понимаю, как трансферы ПСЖ соотносятся с ФФП»

фото - Ligue 1

Президент «Баварии» Герберт Хайнер поделился с Bild своим мнением о переходе в ПСЖ огромного количества звезд мирового масштаба:

Мы придерживаемся этого принципа и ждем, что другие клубы будут поступать так же. Я не слишком тороплюсь делать выводы о «ПСЖ», но они уже сделали много трансферов.

Дело не в трансферных суммах, а в зарплате. Я слышал, что Месси будет зарабатывать 40 миллионов чистыми, то есть 80 миллионов с учетом налогов. Вдобавок у них есть Хакими, Рамос и Доннарумма».