Раньери: «Я бы хотел тренировать ПСЖ»
Президент «Баварии»: «Не понимаю, как трансферы ПСЖ соотносятся с ФФП»
Парижане провели грандиозную кампанию
16:22
фото - Ligue 1
Президент «Баварии» Герберт Хайнер поделился с Bild своим мнением о переходе в ПСЖ огромного количества звезд мирового масштаба:
«Я все еще пытаюсь понять, как это соотносится с финансовым фэйр-плей. Так как «ПСЖ» сейчас обновляет состав, мы очень внимательно изучим, как это соотносится с правилами УЕФА.
Мы придерживаемся этого принципа и ждем, что другие клубы будут поступать так же. Я не слишком тороплюсь делать выводы о «ПСЖ», но они уже сделали много трансферов.
Дело не в трансферных суммах, а в зарплате. Я слышал, что Месси будет зарабатывать 40 миллионов чистыми, то есть 80 миллионов с учетом налогов. Вдобавок у них есть Хакими, Рамос и Доннарумма».
Подписав четверых игроков свободными агентами, парижане заплатили лишь за Ашрафа Хакими, отдав «Интеру» 60 миллионов евро.
Напомним, Лионель Месси и Неймар вернулись в Барселону.
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