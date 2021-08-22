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Президент «Баварии»: «Не понимаю, как трансферы ПСЖ соотносятся с ФФП»

Парижане провели грандиозную кампанию
Футбол Бундеслига (Германия)
16:22
Президент «Баварии»: «Не понимаю, как трансферы ПСЖ соотносятся с ФФП»
фото - Ligue 1

Президент «Баварии» Герберт Хайнер поделился с Bild своим мнением о переходе в ПСЖ огромного количества звезд мирового масштаба:

«Я все еще пытаюсь понять, как это соотносится с финансовым фэйр-плей. Так как «ПСЖ» сейчас обновляет состав, мы очень внимательно изучим, как это соотносится с правилами УЕФА.

Мы придерживаемся этого принципа и ждем, что другие клубы будут поступать так же. Я не слишком тороплюсь делать выводы о «ПСЖ», но они уже сделали много трансферов.

Дело не в трансферных суммах, а в зарплате. Я слышал, что Месси будет зарабатывать 40 миллионов чистыми, то есть 80 миллионов с учетом налогов. Вдобавок у них есть Хакими, Рамос и Доннарумма».

Подписав четверых игроков свободными агентами, парижане заплатили лишь за Ашрафа Хакими, отдав «Интеру» 60 миллионов евро.

Напомним, Лионель Месси и Неймар вернулись в Барселону.

Павел Харченко
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Теги

Бавария ПСЖ Лионель Месси

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