Президент «Боруссии» Д: «Нужно перестать постоянно смотреть на «Баварию». Наша цель – выход в ЛЧ»

Клуб не считает себя конкурентом мюнхенцам

Президент дортмундской «Боруссии» Райнхард Раубалль заявил Ruhr Nachrichten, что не считает свой клуб конкурентом для «Баварии» в Германии.

«Нас уже слишком долго постоянно сравнивают с «Баварией». Это несправедливо по отношению к «Боруссии». В этом нет никакого смысла, если понять, как отличаются экономические ситуации клубов. Нужно перестать постоянно смотреть на «Баварию». Выход в Лигу чемпионов был и остается нашей целью. Мы на правильном пути к ее достижению».

«Бавария» уже на 9 очков опережает «Боруссию» в таблице чемпионата после 17-ти туров.

«Бавария» также сообщила, что не подпишет лидера дортмундцев.