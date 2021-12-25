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Президент «Боруссии» Д: «Нужно перестать постоянно смотреть на «Баварию». Наша цель – выход в ЛЧ»

Клуб не считает себя конкурентом мюнхенцам
Футбол Бундеслига (Германия)
20:48
Президент «Боруссии» Д: «Нужно перестать постоянно смотреть на «Баварию». Наша цель – выход в ЛЧ»

Президент дортмундской «Боруссии» Райнхард Раубалль заявил Ruhr Nachrichten, что не считает свой клуб конкурентом для «Баварии» в Германии.

«Нас уже слишком долго постоянно сравнивают с «Баварией». Это несправедливо по отношению к «Боруссии». В этом нет никакого смысла, если понять, как отличаются экономические ситуации клубов.

Нужно перестать постоянно смотреть на «Баварию». Выход в Лигу чемпионов был и остается нашей целью. Мы на правильном пути к ее достижению».


«Бавария» уже на 9 очков опережает «Боруссию» в таблице чемпионата после 17-ти туров.

«Бавария» также сообщила, что не подпишет лидера дортмундцев.

Андрей Усмонов
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Теги

Боруссия Дортмунд Бавария

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