Калитвинцев не прибыл на первую тренировку «Десны»
Президент «Десны»: «Долги можно урегулировать полюбовно, а не трансферным баном на пять лет»
Клуб начал работу с выплатами
Фото: ФК Десна
Президент «Десны» Владимир Левин надеется, что клуб избежит трансферного бана и сообщил, что работы в этом вопросе уже ведутся.
«Сейчас мы подобрали футболистов, которые необходимы для усиления команды. Теперь занимаемся трансферным баном. Очень важно решить этот вопрос — в противном случае, каждый наш игрок будет на вес золота.
Представители Димы не выходили на нас. Нужно, чтобы футболист тоже имел желание решить этот вопрос. Задолженность в три месяца можно урегулировать полюбовно, а не трансферным баном на пять лет».
«Десна» должна экс-игроку 300 тысяч долларов.
Накануне, команда вышла из отпуска.
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