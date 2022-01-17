Президент «Десны»: «Долги можно урегулировать полюбовно, а не трансферным баном на пять лет»

Фото: ФК Десна

Президент «Десны» Владимир Левин надеется, что клуб избежит трансферного бана и сообщил, что работы в этом вопросе уже ведутся.

Представители Димы не выходили на нас. Нужно, чтобы футболист тоже имел желание решить этот вопрос. Задолженность в три месяца можно урегулировать полюбовно, а не трансферным баном на пять лет».