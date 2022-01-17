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Президент «Десны»: «Долги можно урегулировать полюбовно, а не трансферным баном на пять лет»

Клуб начал работу с выплатами
Футбол Украинская Премьер-лига
17:39
Президент «Десны»: «Долги можно урегулировать полюбовно, а не трансферным баном на пять лет»
Фото: ФК Десна

Президент «Десны» Владимир Левин надеется, что клуб избежит трансферного бана и сообщил, что работы в этом вопросе уже ведутся.

«Сейчас мы подобрали футболистов, которые необходимы для усиления команды. Теперь занимаемся трансферным баном. Очень важно решить этот вопрос — в противном случае, каждый наш игрок будет на вес золота.

Представители Димы не выходили на нас. Нужно, чтобы футболист тоже имел желание решить этот вопрос. Задолженность в три месяца можно урегулировать полюбовно, а не трансферным баном на пять лет».


«Десна» должна экс-игроку 300 тысяч долларов.

Накануне, команда вышла из отпуска.

Андрей Усмонов
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