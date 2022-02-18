Президент «Десны»: «Если бы в клубе были критические проблемы – мы бы не полетели на сбор в Турцию»

Также Левин поведал о ситуации с трнсферным баном

Фото: ФК Десна Президент «Десны» Владимир Левин признался, что в клубе удивились, когда FIFA наложила трансферный бан. «Сегодня на клуб действительно наложен трансферный бан. Для клуба он стал большой неожиданностью, и мы не были к нему готовы. Это произошло как с поступившим автомобильным штрафом, а вы не сходили за ним на почту. В итоге исполнительная служба арестовала активы, а вы даже не понимаете, что у вас такое нарушение. С трансферным баном у нас была похожая ситуация. Мы понимаем, что такая ситуация есть, и мы находимся на финальном этапе ее решения с Константином Димой». То есть клуб и футболист напрямую общаются по поводу решения этого вопроса? «Представитель «Десны» вышел на Диму, а его представитель стал общаться с нами после моих интервью, где я сообщил о том, что бан вызвал дискомфорт в клубе. Зарплату мы готовы ему были выплатить в любой момент, но есть проценты, которые начисляются и начисляются. Мы же просили, чтобы представители Димы вышли на контакт с клубом, чтобы урегулировать эту ситуацию. Сейчас мы наконец-то на этапе переговоров. Надеюсь, что эти переговоры нам удастся завершить к концу зимнего трансферного окна, и, соответственно, снять с «Десны» трансферный бан. Мы вышли к его представителям с конкретным предложением, осталось только согласование этих условий от них. Они готовы забрать всю зарплату и компенсацию. Очень хотим завершить все эти дела как можно скорее и успеть заявить несколько новичков еще на этот сезон».

Трансферный бан могут снять, но в клубе до сих пор остаются проблемы с зарплатами. Не опасаетесь ли нового бана из-за подобной задолженности? «Могу сказать, что если бы были критические проблемы, то футболисты не полетели бы в Турцию. Они недавно получили зарплату за два месяца. Более трех месяцев, являющихся нормативной задолженностью, у наших футболистов нет». Правда ли, что если не удастся до конца сезона избавиться от трансферного бана, то клуб может исчезнуть с футбольной карты Украины? «С трансферным баном клуб долго не сможет существовать. Будет определенное количество футболистов, которые покинут нас, а на их место мы не сможем никого взять. Сейчас мы заполняем заявку благодаря игрокам из молодежной команды U-19 и вполне можем играть в УПЛ, но это рано или поздно закончится. Поэтому трансферный бан действительно большая угроза для существования футбольного клуба».

Также сообщалось, что «Десна» не успеет подготовить домашний стадион к возобновлению УПЛ.