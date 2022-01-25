«Десна» подала жалобу в УАФ по делу Калитвинцева
Президент «Десны» Левин: «Калитвинцев в ближайшее время вернется в клуб»
Ранее полузащитник покинул команду из-за долгов по зарплате
Владимир Левин / Фото - Facebook
Президент «Десны» Владимир Левин в эфире Футбол NEWS рассказал о текущей ситуации с полузащитником Владиславом Калитвинцевым.
«Десна» подала документы в Палату споров. Такой же пакет был отправлен в «Александрию» и Калитвинцеву. Думаю, что в ближайшее время будет рассмотрение данной ситуации и игрок вернется в клуб.
Все могут совершить какие-то технические ошибки. Думаю, что этот вопрос решится между клубами. Это не есть большая проблема.
Больше здесь вопрос к футболисту. Почему он поехал подписывать контракт с другой командой, если у него было действующее соглашение с нами? У нас выплачена декабрьская заработная плата всей команде.
Просто люди, получается, сами не хотят брать деньги. Мы не можем футболиста насильно заставить получить зарплату. Он должен вернуться в клуб, начать играть и получить свои деньги.
Ранее Калитвинцев покинул «Десну» из-за задолженности по зарплате.
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