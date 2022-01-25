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Президент «Десны» Левин: «Калитвинцев в ближайшее время вернется в клуб»

Ранее полузащитник покинул команду из-за долгов по зарплате
Футбол Украинская Премьер-лига
21:09
Президент «Десны» Левин: «Калитвинцев в ближайшее время вернется в клуб»
Владимир Левин / Фото - Facebook

Президент «Десны» Владимир Левин в эфире Футбол NEWS рассказал о текущей ситуации с полузащитником Владиславом Калитвинцевым.

«Десна» подала документы в Палату споров. Такой же пакет был отправлен в «Александрию» и Калитвинцеву. Думаю, что в ближайшее время будет рассмотрение данной ситуации и игрок вернется в клуб.

Все могут совершить какие-то технические ошибки. Думаю, что этот вопрос решится между клубами. Это не есть большая проблема.

Больше здесь вопрос к футболисту. Почему он поехал подписывать контракт с другой командой, если у него было действующее соглашение с нами? У нас выплачена декабрьская заработная плата всей команде.

Просто люди, получается, сами не хотят брать деньги. Мы не можем футболиста насильно заставить получить зарплату. Он должен вернуться в клуб, начать играть и получить свои деньги.

Ранее Калитвинцев покинул «Десну» из-за задолженности по зарплате.

Сергей Стаднюк
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Теги

Владислав Калитвинцев Десна Владимир Левин Александрия

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