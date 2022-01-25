Президент «Десны» Левин: «Калитвинцев в ближайшее время вернется в клуб»

Владимир Левин / Фото - Facebook

Президент «Десны» Владимир Левин в эфире Футбол NEWS рассказал о текущей ситуации с полузащитником Владиславом Калитвинцевым.

Все могут совершить какие-то технические ошибки. Думаю, что этот вопрос решится между клубами. Это не есть большая проблема.

Больше здесь вопрос к футболисту. Почему он поехал подписывать контракт с другой командой, если у него было действующее соглашение с нами? У нас выплачена декабрьская заработная плата всей команде.

Просто люди, получается, сами не хотят брать деньги. Мы не можем футболиста насильно заставить получить зарплату. Он должен вернуться в клуб, начать играть и получить свои деньги.