Президент «Десны» – о Калитвинцеве, который перешел в «Александрию»: «Мы очень ждем его, но на связь Владислав не выходит»

Владимир Левин / Фото: Динамо Киев от Шурика

Президент «Десны» Владимир Левин заявил, что ждет вингера «Александрии» Владислава Калитвинцева в расположении черниговской команды.

Мы надеемся, что футбол является первостепенным для любого игрока. В правила футбола входит выполнение контракта, подписанного с командой. Надеемся, что он выйдет, появится в команде и доиграет вторую часть сезона.

Мы очень на него рассчитываем. «Десна» будет проводить тренировочный сбор в Турции. Он уже оплачен, в том числе и за Калитвинцева. Поэтому команда «Десна» ждет его у себя».