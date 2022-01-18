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Президент «Десны» – о Калитвинцеве, который перешел в «Александрию»: «Мы очень ждем его, но на связь Владислав не выходит»

Левин считает, что вингер перешел в «Александрию» незаконно
Футбол Украинская Премьер-лига
10:56
Президент «Десны» – о Калитвинцеве, который перешел в «Александрию»: «Мы очень ждем его, но на связь Владислав не выходит»
Владимир Левин / Фото: Динамо Киев от Шурика

Президент «Десны» Владимир Левин заявил, что ждет вингера «Александрии» Владислава Калитвинцева в расположении черниговской команды.

«Сегодня у нас была первая тренировка после Нового года. Все игроки вышли на эту тренировку. Мы ожидали приезд Калитвинцева, но его, к сожалению, не было. С нами на связь он также не выходил.

Мы надеемся, что футбол является первостепенным для любого игрока. В правила футбола входит выполнение контракта, подписанного с командой. Надеемся, что он выйдет, появится в команде и доиграет вторую часть сезона.

Мы очень на него рассчитываем. «Десна» будет проводить тренировочный сбор в Турции. Он уже оплачен, в том числе и за Калитвинцева. Поэтому команда «Десна» ждет его у себя».


Напомним, Калитвинцев покинул «Десну» из-за финансовых задолженностей, в черниговском клубе утверждают, что это было совершено незаконно.

Источник: footballua.tv Петр Приходько
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