Президент «Десны» – о задолженности по зарплате для игроков: «У нас все хорошо, посмотрите на остальные клубы»

Владимир Левин / Фото: Футбол 24

Президент «Десны» Владимир Левин прокомментировал задолженности по зарплате в клубе.

— Есть информация, что игроки обратились в футбольные органы...

— Все будет всегда хорошо. Если вдруг возникают вопросы, посмотрите статистику всех остальных клубов. Бывают какие-то временные промежутки...

Пишите: «Десна будет жить, все будет хорошо». Больше комментариев не даю.