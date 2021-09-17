Игроки «Десны» обратились в КДК УАФ из-за долгов по зарплате
Президент «Десны» – о задолженности по зарплате для игроков: «У нас все хорошо, посмотрите на остальные клубы»
Левин заявил, что клуб будет жить
Владимир Левин / Фото: Футбол 24
Президент «Десны» Владимир Левин прокомментировал задолженности по зарплате в клубе.
— Слушайте, всегда все хорошо. Что может быть не так?
— Есть информация, что игроки обратились в футбольные органы...
— Все будет всегда хорошо. Если вдруг возникают вопросы, посмотрите статистику всех остальных клубов. Бывают какие-то временные промежутки...
Пишите: «Десна будет жить, все будет хорошо». Больше комментариев не даю.
Ранее стало известно, что некоторые игроки «Десны» обратились в КДК УАФ касательно задолженностей по зарплате.
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