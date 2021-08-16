«Десна» в большинстве справилась с «Днепром» и вышла на первое место в УПЛ
Президент «Десны» оценил вероятность подписания Хачериди
Защитник тренируется с командой
Евгений Хачериди / фото - FootBoom
Президент «Десны» Владимир Левин прокомментировал возможное подписание экс-защитника сборной Украины Евгения Хачериди:
«Что касается Хачериди, то да, сейчас он тренируется с нами, и показывает достаточно неплохой уровень.
Учитывая, что нам нужен игрок в центр защиты, есть вероятность, что Хачериди станет нашим игроком».
Сейчас 34-летний защитник тренируется вместе с черниговской командой. Прошлый сезон он провел в составе брестского «Динамо», но в этом году после окончания контракта стал свободным агентом.
Хачериди вызывался в сборную Украины в период с 2009 по 2018 год.
Напомним, «Десна» одолела «Днепр-1» в матче с двумя удалениями.
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