Президент «Десны» поставил амбициозную цель на чемпионат, несмотря на отход лидеров

Владимир Левин / Фото - ФК Десна

Президент «Десны» Владимир Левин опровергнул информацию о прекращении финансирования клуба и прокомментировал текущую ситуацию. Также были названы задачи на вторую часть сезона.

Расторжение контракта с Юрченко? Если этой информации нет у нас на сайте, то нечего комментировать. Если по Тотовицкому мы договорились полюбовно, то уже через десять минут на сайте появилась информация.

По зимним трансферам пока сказать не могу. Селекция занимается этим вопросом. Задачи на весеннюю часть сезона – войти в топ-5 чемпионата Украины и попасть в еврокубки.

У нас есть только техническая задолженность. Мы несколько раз давали комментарии по этому поводу. А техническая задолженность присутствует во всех командах, кроме трех-четырех.