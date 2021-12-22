Президент «Десны» поставил амбициозную цель на чемпионат, несмотря на отход лидеров
Президент «Десны» Владимир Левин опровергнул информацию о прекращении финансирования клуба и прокомментировал текущую ситуацию. Также были названы задачи на вторую часть сезона.
Прекращение финансирования? Пока таких планов у нас не было. Планируются зимние сборы. Наверное, в Турции.
Расторжение контракта с Юрченко? Если этой информации нет у нас на сайте, то нечего комментировать. Если по Тотовицкому мы договорились полюбовно, то уже через десять минут на сайте появилась информация.
По зимним трансферам пока сказать не могу. Селекция занимается этим вопросом. Задачи на весеннюю часть сезона – войти в топ-5 чемпионата Украины и попасть в еврокубки.
У нас есть только техническая задолженность. Мы несколько раз давали комментарии по этому поводу. А техническая задолженность присутствует во всех командах, кроме трех-четырех.
Напомним, вскоре после Андрея Тотовицкого «Десна» объявила о расставании с еще одним лидером.
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