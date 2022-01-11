Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Президент «Десны»: «Решение UEFA верное»

На клуб был наложен трансферный бан за задолженность перед игроком
Футбол Украинская Премьер-лига
11 января 13:15
Президент «Десны»: «Решение UEFA верное»
Владимир Левин / Фото - ФК Десна

Президент «Десны» Владимир Левин высказался в эфире телеканала «Футбол» о ситуации с запретом на регистрацию новых игроков в связи с задолженностью перед игроком Константином Димой.

Мы не готовы обсуждать решение UEFA, оно верное. Мы готовы урегулировать этот вопрос в той сумме, которая есть на самом деле. Мы должны выплатить человеку зарплату, хотя он приехал к нам и на футбольное поле не выходил. Он набрал вес, были большие проблемы с игроком, но этого никто рассматривать не будет. Мы готовы платить ту зарплату, которую должны.

Но если футболист не захочет урегулировать этот вопрос, мы не сможем этого сделать. Значит, до конца года будем играть в том составе, который есть. Футболист с нами не общается. Если с его стороны появится представитель, адвокат, значит мы урегулируем вопрос завтра.

Ранее сообщалось, что «Десне» может грозить понижение в классе или лишение профессионального статуса.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Десна Владимир Левин

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Новый скандал в украинском футболе. В «Десне» утверждают, что Калитвинцев перешел в «Александрию» незаконно
Новый скандал в украинском футболе. В «Десне» утверждают, что Калитвинцев перешел в «Александрию» незаконно
Футбол Украинская Премьер-лига
11 января 22:28
Калитвинцев: «Десна» со мной не рассчиталась, все пойдет в суды»
Калитвинцев: «Десна» со мной не рассчиталась, все пойдет в суды»
Футбол Украинская Премьер-лига
11 января 20:49
«Десне» грозит понижение в классе или лишение профессионального статуса
«Десне» грозит понижение в классе или лишение профессионального статуса
Футбол Украинская Премьер-лига
11 января 08:59
«Десна» официально сообщила, что на клуб наложен трансферный бан
«Десна» официально сообщила, что на клуб наложен трансферный бан
Футбол Украинская Премьер-лига
10 января 22:43
Экс-игрок «Шахтера» прокомментировал интерес «Черноморца» к своей персоне
Экс-игрок «Шахтера» прокомментировал интерес «Черноморца» к своей персоне
Футбол Украинская Премьер-лига
09 января 13:47
Покинувший «Десну» Калитвинцев нашел себе новый клуб в УПЛ
Покинувший «Десну» Калитвинцев нашел себе новый клуб в УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
08 января 15:24

Новости: Футбол

Буяльский: «Борьба за чемпионство в УПЛ? Все в наших руках»
Буяльский: «Борьба за чемпионство в УПЛ? Все в наших руках»
Украинская Премьер-лига
11 января 22:45
Новый скандал в украинском футболе. В «Десне» утверждают, что Калитвинцев перешел в «Александрию» незаконно
Новый скандал в украинском футболе. В «Десне» утверждают, что Калитвинцев перешел в «Александрию» незаконно
Украинская Премьер-лига
11 января 22:28
Будущий новичок «Шахтера» очень техничен. 10 лучших голов Давида Нереса
Будущий новичок «Шахтера» очень техничен. 10 лучших голов Давида Нереса
Украинская Премьер-лига
11 января 22:19
Анчелотти: «Мне нравится футбол, который ставит Хави в «Барселоне»
Анчелотти: «Мне нравится футбол, который ставит Хави в «Барселоне»
Примерa (Испания)
11 января 21:57
54-летний японский футболист перешел в новый клуб. Это 37-й сезон в его карьере
54-летний японский футболист перешел в новый клуб. Это 37-й сезон в его карьере
В мире
11 января 21:48
Салах не помог. Гол Ихеаначо принес Нигерии победу над Египтом
Салах не помог. Гол Ихеаначо принес Нигерии победу над Египтом
В мире
11 января 21:40
Европейский агент рассказал о мотивации Нереса перейти в «Шахтер»
Европейский агент рассказал о мотивации Нереса перейти в «Шахтер»
Украинская Премьер-лига
11 января 20:55
Калитвинцев: «Десна» со мной не рассчиталась, все пойдет в суды»
Калитвинцев: «Десна» со мной не рассчиталась, все пойдет в суды»
Украинская Премьер-лига
11 января 20:49
Стало известно, сколько «Шахтер» заплатил за Нереса «Аяксу»
Стало известно, сколько «Шахтер» заплатил за Нереса «Аяксу»
Украинская Премьер-лига
11 января 19:58
Все новости

Популярные новости

Украинский супертяж: «Я думаю, что у Виталия Кличко проблемы с алкоголем, может быть, даже с наркотиками»
Украинский супертяж: «Я думаю, что у Виталия Кличко проблемы с алкоголем, может быть, даже с наркотиками»
Бокс Профессиональный бокс
11 января 10:00
15
Это был шанс всей жизни. Как украинского супертяжеловеса нокаутировали в США
Это был шанс всей жизни. Как украинского супертяжеловеса нокаутировали в США
Бокс Профессиональный бокс
07 января 22:45
9
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Бокс Профессиональный бокс
05 января 11:30
7
Легенда бокса: «Не стал бы обращать особого внимания на достижения Усика»
Легенда бокса: «Не стал бы обращать особого внимания на достижения Усика»
Бокс Профессиональный бокс
07 января 20:07
9
Девушка игрока «Динамо» вновь оголилась в Instagram
Девушка игрока «Динамо» вновь оголилась в Instagram
Футбол В Украине
05 января 11:06
6
Сборная Украины не смогла вылететь в Вену. Матчи со швейцарцами остаются под вопросом
Сборная Украины не смогла вылететь в Вену. Матчи со швейцарцами остаются под вопросом
Гандбол
06 января 12:28
1
Все новости