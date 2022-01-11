Президент «Десны»: «Решение UEFA верное»

На клуб был наложен трансферный бан за задолженность перед игроком

Владимир Левин / Фото - ФК Десна

Президент «Десны» Владимир Левин высказался в эфире телеканала «Футбол» о ситуации с запретом на регистрацию новых игроков в связи с задолженностью перед игроком Константином Димой.

Мы не готовы обсуждать решение UEFA, оно верное. Мы готовы урегулировать этот вопрос в той сумме, которая есть на самом деле. Мы должны выплатить человеку зарплату, хотя он приехал к нам и на футбольное поле не выходил. Он набрал вес, были большие проблемы с игроком, но этого никто рассматривать не будет. Мы готовы платить ту зарплату, которую должны. Но если футболист не захочет урегулировать этот вопрос, мы не сможем этого сделать. Значит, до конца года будем играть в том составе, который есть. Футболист с нами не общается. Если с его стороны появится представитель, адвокат, значит мы урегулируем вопрос завтра.

Ранее сообщалось, что «Десне» может грозить понижение в классе или лишение профессионального статуса.