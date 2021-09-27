Президент «Десны»: «Сегодня у нас уже идет погашение заработной платы»

Фото: ФК Десна

Президент «Десны» Владимир Левин подтвердил, что клуб работает над погашением долгов по зарплате перед игроками.

Все ли налаживается? По-другому и быть не может, потому что футбол и состоит из того, чтобы у нас ни у кого не было проблем. Это же одна большая дружная семья, ради которой мы и занимаемся футболом.

Со всеми ли рассчитаются? По-другому и не бывает. В случае, если не рассчитываешься с футболистами, то несешь ответственность по всем правилам УЕФА. Все это знают».