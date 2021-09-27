«Металлист-1925» неожиданно обыграл «Десну»
Президент «Десны»: «Сегодня у нас уже идет погашение заработной платы»
Левин – о задолженностях перед игроками
27 сентября 08:54
Фото: ФК Десна
Президент «Десны» Владимир Левин подтвердил, что клуб работает над погашением долгов по зарплате перед игроками.
«Иногда бывают такие временные промежутки. Сегодня у нас уже идет погашение заработной платы, поэтому я проблем с этим в дальнейшем не вижу.
Все ли налаживается? По-другому и быть не может, потому что футбол и состоит из того, чтобы у нас ни у кого не было проблем. Это же одна большая дружная семья, ради которой мы и занимаемся футболом.
Со всеми ли рассчитаются? По-другому и не бывает. В случае, если не рассчитываешься с футболистами, то несешь ответственность по всем правилам УЕФА. Все это знают».
Накануне, «Десна» проиграла «Металлисту-1925» в 9-м туре УПЛ.
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