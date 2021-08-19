Кубок Украины. Проход «Металлиста», «Олимпика», «Оболони», провал «Кривбасса» и другие результаты второго этапа
Президент «Десны»: «Уверен, что Гельзин еще не сказал своего последнего слова в футболе»
Владимир Левин – о решении владельца «Олимпика» сняться с УПЛ
Владимир Левин / Фото - footboomПрезидент «Десны» Владимир Левин поделился мнением о решении Владислава Гельзина прекратить финансирование донецкого «Олимпика».
«На самом деле такие ситуации всегда неприятно воспринимаются даже без привязки к «Олимпику» – любой клуб, который исчезает с футбольной карты Украины, вызывает только негативные чувства. Но хорошо, что «Олимпик» удалось сохранить хотя бы таким образом. Что касается Гельзина, то уверен, что он еще не сказал своего последнего слова в футболе. Человек много лет вкладывал средства в футбол, развивая инфраструктуру в своем родном городе, а затем смог перевести клуб в другой город и, сохранить его, а также выйти с ним в еврокубки. Поэтому такой энтузиаст, как Владислав Гельзин, точно не сможет долго без футбола».
Напомним, донецкий клуб снялся с УПЛ. Также было объявлено, что он приостановит свою деятельность, однако команда продолжает выступления в Первой лиге.
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