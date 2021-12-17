«Десна» ведет переговоры о продлении Тотовицкого и Будковского
Президент «Десны» выразил полное доверие Рябоконю
Левин назвал специалиста одним из лучших тренеров УПЛ
Владимир Левин / Фото - Facebook
Президент «Десны» Владимир Левин поделился в эфире Футбол NEWS мнением о работе главного тренера команды Александра Рябоконе.
Я думаю, что он хороший, профессиональный, качественный тренер, который уже много лет находится в нашей команде. Нельзя смотреть на его работу в каком-то коротком разрезе.
Учитывая то, как он тренирует, как подходит к команде, его профессионализм, я могу сказать, что он один из лучших тренеров в Премьер-лиге. Как можно иметь недоверие к тренеру, который является одним из лучших?
Ранее сообщалось, что «Десна» ведет переговоры о продлении контрактов Тотовицкого и Будковского.
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