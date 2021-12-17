Президент «Десны» выразил полное доверие Рябоконю

Владимир Левин / Фото - Facebook

Президент «Десны» Владимир Левин поделился в эфире Футбол NEWS мнением о работе главного тренера команды Александра Рябоконе.

Учитывая то, как он тренирует, как подходит к команде, его профессионализм, я могу сказать, что он один из лучших тренеров в Премьер-лиге. Как можно иметь недоверие к тренеру, который является одним из лучших?