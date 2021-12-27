Президент «Днепра-1»: «Готов вернуть название «Днепр», но не за ту цену, что выставляют»

Юрий Береза / Фото: Днепр-1

Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза поделился мнением об Игоре Коломойском, а также высказался о возможности возобновления бренда «Днепр».

— «Днепр-1» возник в 2014 году на фоне российской агрессии. И до тех пор, пока процедура банкротства не будет закончена, не будут выплачены все долги, говорить о возвращении Днепра не имеет смысла. Я готов рассмотреть возможность купить права на «Днепр», но на сегодняшний день не готов платить ту цену, что выставляют.

— Знаковая личность для «Днепра» — Игорь Коломойский. Как вы его охарактеризуете?

— Больше, чем Коломойский, в днепровский футбол никто не вложил денег. Никогда не скажу, что он виновен в исчезновении «Днепра», там было много обстоятельств.

Я с ним полгода провел в одном кабинете и могу сказать, что этот человек — огромнейшая глыба. У него глубокие познания в любой сфере, не только в футболе.

Все говорят, что Коломойский — неоднозначный человек, но для меня — однозначный в защите Украины от российской агрессии.

Если бы Коломойский не появился в 2014 году много вещей в нашей стране пошло бы не так, как хотелось бы.

— Когда вы в последний раз общались с Игорем Коломойским?

— Он приходил на матч «Днепр-1» — «Заря», когда мы проиграли. Тогда я с ним пообщался впервые за два года. Скажу честно, сейчас его больше интересует баскетбол. Это связано с выступлением его сына за баскетбольную команду. Я ему сказал еще в 2016 году, что буду рад, если он вернется в футбол. Поверьте мне, если он захочет это сделать, то это будет публично.

— О чем вы говорили?

— Мы не общались два года, так что помимо футбола у нас было много тем.

— Не увидели ли вы у него желания вернуться в большой футбол?

— К сожалению, пока, нет. Хотя я был удивлен, что он очень глубоко погружен в футбольную тему. Он комментировал действия всех наших футболистов в матче против «Зари». Объяснял, почему тот или иной игрок не успевает, и очень профессионально разложил мне, почему мы проиграли.