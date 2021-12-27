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Президент «Днепра-1»: «Когда Йовичевич завоюет с командой еврокубок, его ждет большое будущее»
Береза верит в главного тренера команды
Юрий Береза / Фото: Twitter
Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза высказался о глобальных целях клуба.
— Сейчас я вообще не захожу в раздевалку перед матчами. Это не нужно. Йовичевич — великий тренер. После того, как он завоюет с «Днепром-1» европейский кубок, у него будет большое будущее.
— Ого, какие у вас амбициозные цели. Планируете впоследствии выиграть еврокубок?
— А почему впоследствии? Вы меня этим обижаете. Когда только создавался наш клуб, я сказал людям, что стояли у его истоков, что цель Днепра-1 — Лига чемпионов. Они мне ответили, что я болен. А сегодня они извинялись за свои слова. Если не ставить максимальные цели, то зачем вообще тогда играть.
— Но, чтобы добиться успеха в Европе, очень важна финансовая стабильность в клубе.
— На сегодняшний день мы прикрыты разнокалиберными инвесторами, так что в этом плане проблем нет.
Напомним, на зимний перерыв «Днепр-1» ушел на 3-м месте в таблице УПЛ.
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