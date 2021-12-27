Президент «Днепра-1»: «Когда Йовичевич завоюет с командой еврокубок, его ждет большое будущее»

Юрий Береза / Фото: Twitter

Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза высказался о глобальных целях клуба.

— Ого, какие у вас амбициозные цели. Планируете впоследствии выиграть еврокубок?

— А почему впоследствии? Вы меня этим обижаете. Когда только создавался наш клуб, я сказал людям, что стояли у его истоков, что цель Днепра-1 — Лига чемпионов. Они мне ответили, что я болен. А сегодня они извинялись за свои слова. Если не ставить максимальные цели, то зачем вообще тогда играть.

— Но, чтобы добиться успеха в Европе, очень важна финансовая стабильность в клубе.

— На сегодняшний день мы прикрыты разнокалиберными инвесторами, так что в этом плане проблем нет.