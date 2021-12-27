Президент «Днепра-1»: «Конечно, клубам УПЛ удастся договориться о едином телепуле»

Юрий Береза / Фото - СК Днепр-1

Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза высказался о возможном запуске в украинской Премьер-лиге единого телепула.

Если мы отдаем права тому или другому телеканалу, то, соответственно, комментарии идут в ту или другую сторону. Мы хотим, чтобы освещение событий было непредвзятым ко всем клубам. Мне бы хотелось видеть независимую тележурналистику.

Самая главная задача единого телепула – чтобы футбол дошел до людей, и каждый человек мог посмотреть любой матч украинской Премьер-лиги. Плюс к этому, клубы должны получать определенный доход.

Украинские болельщики заслуживают иметь доступ к качественным трансляциям украинского футбола. Но, чтобы при этом, не нарушались права клубов УПЛ. Единый телепул в этом плане – спасение.

Например, сейчас, для того, чтобы смотреть футбол мне пришлось купить тюнер и подписаться на одну компанию, не буду называть ее имя. Это очень неудобно.

Конечно, клубам удастся договориться и создать единый телепул. Весь мир уже пошел этим путем. Единый телепул дает возможность реализовать все мечты, начиная от качественных трансляций и заканчивая независимой журналистикой. Единственный вопрос, чтобы победитель тендера не стал манипулировать правом каждого украинца смотреть большой футбол. Для меня это главное.

Переговоры между УПЛ и клубами идут, но пока я не имею права об этом говорить. Скажу так, «Днепр-1» готов к единому телепулу. Могу отвечать только за себя, но пока я не слышал, чтобы кто-то был против.