Президент «Днепра-1» – об украинских футболистах, которые едут в Россию: «Эти долбо*бы, наверное, еще живут в Советском Союзе»
Президент «Днепра-1» Юрий Береза высказал свою позицию касательно украинских футболистов, которые едут выступать в Россию.
— Раз вы упомянули тему войны, то не могу не спросить, как вы относитесь к украинским футболистам, что едут играть в Россию?
— Россия развязала против нас войну. Эти долб*ебы, наверное, еще живут в Советском Союзе. Лично для меня, Россия пропала после 2014 года. Может, когда там сменится власть, их осудит международный трибунал в Гааге, можно будет о чем-то говорить, но не сейчас.
Они едут в страну, которая украла у нас Крым и начала войну на Донбассе и находят тысячи оправданий: «спорт вне политики», «мне семью кормить надо».
Я не смотрю российский футбол, но, бывает, наталкиваюсь на их выступления в европейских турнирах. Но там же нет российских фамилий, одни легионеры. К тому же, они постоянно вылетают, и это при том, что у них есть деньги в футболе, раз в 50 больше, чем в нашем.
Ранее Береза назвал глобальные цели «Днепра-1».
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