Президент «Днепра-1» – об украинских футболистах, которые едут в Россию: «Эти долбо*бы, наверное, еще живут в Советском Союзе»

Юрий Береза / Фото: Динамомания

Президент «Днепра-1» Юрий Береза высказал свою позицию касательно украинских футболистов, которые едут выступать в Россию.

— Россия развязала против нас войну. Эти долб*ебы, наверное, еще живут в Советском Союзе. Лично для меня, Россия пропала после 2014 года. Может, когда там сменится власть, их осудит международный трибунал в Гааге, можно будет о чем-то говорить, но не сейчас.

Они едут в страну, которая украла у нас Крым и начала войну на Донбассе и находят тысячи оправданий: «спорт вне политики», «мне семью кормить надо».

Я не смотрю российский футбол, но, бывает, наталкиваюсь на их выступления в европейских турнирах. Но там же нет российских фамилий, одни легионеры. К тому же, они постоянно вылетают, и это при том, что у них есть деньги в футболе, раз в 50 больше, чем в нашем.