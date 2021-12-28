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Президент «Днепра-1» – об украинских футболистах, которые едут в Россию: «Эти долбо*бы, наверное, еще живут в Советском Союзе»

Береза высказал свою позицию
Футбол Украинская Премьер-лига
09:06
Президент «Днепра-1» – об украинских футболистах, которые едут в Россию: «Эти долбо*бы, наверное, еще живут в Советском Союзе»
Юрий Береза / Фото: Динамомания

Президент «Днепра-1» Юрий Береза высказал свою позицию касательно украинских футболистов, которые едут выступать в Россию.

— Раз вы упомянули тему войны, то не могу не спросить, как вы относитесь к украинским футболистам, что едут играть в Россию?

— Россия развязала против нас войну. Эти долб*ебы, наверное, еще живут в Советском Союзе. Лично для меня, Россия пропала после 2014 года. Может, когда там сменится власть, их осудит международный трибунал в Гааге, можно будет о чем-то говорить, но не сейчас.

Они едут в страну, которая украла у нас Крым и начала войну на Донбассе и находят тысячи оправданий: «спорт вне политики», «мне семью кормить надо».

Я не смотрю российский футбол, но, бывает, наталкиваюсь на их выступления в европейских турнирах. Но там же нет российских фамилий, одни легионеры. К тому же, они постоянно вылетают, и это при том, что у них есть деньги в футболе, раз в 50 больше, чем в нашем.


Ранее Береза назвал глобальные цели «Днепра-1».

Источник: dynamo.kiev.ua Петр Приходько
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СК Днепр-1 Юрий Береза

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