Президент «Днепра-1»: «Победой в Кубке UEFA «Шахтер» прославил Бразилию, а не Украину»

Юрий Береза / Фото: Twitter

Президент «Днепра-1» Юрий Береза высказался о достижениях украинского футбола.

Давайте посмотрим, как было раньше. До 2014 года в Украине было четыре супергранда, даже запасным которых могли позавидовать многие европейские клубы. Большая часть футболистов просто грела лавку этих клубов, без малейшего шанса проявить себя, но, при этом, они были миллионерами. Кто от этого выиграл? Какие достижения были в этот период в украинском футболе?

— «Шахтер» выиграл Кубок UEFA.

— Этим он прославил Бразилию, учитывая количество легионеров из этой страны в «Шахтере»/