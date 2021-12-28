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Президент «Днепра-1»: «Победой в Кубке UEFA «Шахтер» прославил Бразилию, а не Украину»

Береза высказался о достижениях украинского футбола
Футбол Украинская Премьер-лига
11:59
Президент «Днепра-1»: «Победой в Кубке UEFA «Шахтер» прославил Бразилию, а не Украину»
Юрий Береза / Фото: Twitter

Президент «Днепра-1» Юрий Береза высказался о достижениях украинского футбола.

— Кто бы что ни говорил, но наш футбол прогрессирует и становится зрелищным. Есть такое, что все команды научились защищаться и ставить автобус, но со временем таких команд станет меньше. Сейчас мы проходим эволюцию, которую уже прошли английские, итальянские и испанские клубы. В данный момент у нас идет перестройка футбола.

Давайте посмотрим, как было раньше. До 2014 года в Украине было четыре супергранда, даже запасным которых могли позавидовать многие европейские клубы. Большая часть футболистов просто грела лавку этих клубов, без малейшего шанса проявить себя, но, при этом, они были миллионерами. Кто от этого выиграл? Какие достижения были в этот период в украинском футболе?

— «Шахтер» выиграл Кубок UEFA.

— Этим он прославил Бразилию, учитывая количество легионеров из этой страны в «Шахтере»/


Ранее Береза высказался об украинских футболистах, которые едут выступать в Россию.

Источник: fanday.net Петр Приходько
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Теги

Юрий Береза СК Днепр-1 Шахтер Донецк

Комментарии 1

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28 декабря 2021г. 12:21
Протрите глаза какая эволюция результат уже должен быть вчера а здесь пока даже без намёка все сыро очень сыро ничего личного но время уже упущено и надо думать как реальные шаги могут привести к результату Удачи!!!
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