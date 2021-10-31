Президент «Днепра-1»: «Селезнев просился к нам в клуб»

В конце концов опытный форвард оказался в «Колосе», а позже – в «Минае»

Евгений Селезнев / фото - ФК Минай

Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза рассказал, как Евгений Селезнев мог оказаться в клубе.

С какой из интересных фамилий «Днепр-1» вел не завершившиеся успехом переговоры? Может, кто-то из бывшего состава «Днепра»?

«Общался со многими среди футболистов из «прошлой жизни». Например, с Евгением Селезневым. Он просился в клуб, хотел закончить карьеру в «Днепре-1», а затем пришел и сделал тот перформанс в составе «Колоса». Я его не понял тогда. После этого не желаю с ним общаться».

Во времена выступлений за «Колос» Селезнев оказался в эпицентре конфликта с тренером «Днепра-1» Игоря Йовичевича. Форвард и специалист устроили перепалку на тему языкового вопроса, когда хорват попросил у украинца общаться с ним на украинском, а не на русском языке.

Сейчас же опытный нападающий выступает за «Минай», где пытается побить бомбардирский рекорд Реброва и Шацких, и стать лучшим голеадором в истории УПЛ.

Напомним, Селезнев рассказал о задолженности «Колоса» перед ним.