Президент «Днепра-1»: «Супряга сделал свой выбор и должен за него отвечать»

Форвард в последнее время не играл за «Динамо»

Фото: ФК Динамо

Президент «Днепра-1» Юрий Береза высказался о ситуации с нападающим Владиславом Супрягой у которого пока не получилось заиграть в «Динамо».

Вы говорили, что Супряга идеально подходит «Днепру-1». Не планируете ли вы его вернуть, учитывая, что сейчас у него не очень складываются дела в «Динамо»?

«Я очень сильно страдал, когда Супряга ушел из «Днепра-1». Думал, он задержится у нас подольше. Но он сделал свой выбор и должен за него отвечать. Для него, как для футболиста, «Днепр-1» сделал очень много. Если бы он пару сезонов сыграл с «Днепром-1» в УПЛ, у него бы была совсем другая история».

Сообщалось, что «Динамо» хочет расстаться с игроком.

В последних матчах киевлян Супряга не появлялся даже в заявке.