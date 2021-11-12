Президент «Днепра-1»: «Только началась налаживаться ситуация в стране с судейством, как появился «Металлист»

Юрий Береза / Фото: Twitter

Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза высказался об арбитраже в Украине.

«Днепр-1» не платил судьям и никогда не будет платить. Почему мы закрываем глаза, что «Днепр» не платит, а все уровни детского футбола платят? Тогда не удивляйтесь, что нас убивали. «Днепр» мог занять первое место в чемпионате, и не раз, но люди в черном убивали мой клуб, за который я болел.

Тот же «Колос», сколько пенальти они пробили в прошлом сезоне? Я считаю, что судья должен комментировать свою работу после игры, как тренер. Если принимаешь решение, то ты должен прокомментировать свои действия. После матча или в комитете.

Первая лига, я не смотрю «Металлист», но когда большинство команд говорят, что есть проблема с судейством, то дыма без огня не бывает. Только началась налаживаться ситуация в стране с судейством, как появился «Металлист».

Помните нашу игру с «Александрией»? Там тоже было убийство. Но начинается все это с детей, и закончится детьми».