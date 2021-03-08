Береза: «У Йовичевича несомненное доверие»
Президент «Днепра-1»: «Возродить тот «Металлист» невозможно, как и «Днепр»
Юрий Береза не верит в возможный успех Ярославского
Юрий Береза / Фото - dynamo.kiev.ua
Президент «Днепра-1» Юрий Береза в эфире программы «ПроФутбол» с уверенностью заявил, что возродить известный футбольный бренд «Металлист» экс-президенту клуба Александру Ярославскому будет практически нереально.
«Мы создаем новую команду. «Днепр-1» стоит на пороге создания хорошей и прогрессирующей команды. Наш клуб делает первые шаги, второй год в УПЛ. Тренер Игор Йовичевич имеет полное доверие. Возрождение «Металлиста»? Возродить тот «Металлист» уже невозможно, как и ФК «Днепр». «ФК «Днепр» – это уже история СССР и независимой Украины. Мы никогда не пытались возродить ФК «Днепр». У нас своя история. Ярославскому желаю успеха, но...а что делать с «Металлом», с «Металлистом-1925»? Эти клубы тоже развиваются. Нужно принять, что определенная история закончилась».
Ранее экс-президент харьковского клуба Ярославский раскрыл ситуацию вокруг возрождения команды.
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