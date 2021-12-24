Президент «Дженоа»: «Главная цель – сохранить прописку»

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Президент «Дженоа» Альберто Дзангрилло рассказал об амбициозных целях команды на ближайшие сезоны.

Поражение в дерби нанесло нам очень болезненную травму, как и бывает после всех дерби.

Когда вы начинаете работу над важным проектом, нужно в первую очередь обеспечить себе наличие всех рычагов для достижения целей. В первую очередь – остаться в серии А. Думаю, могу это пообещать фанам, даже не думая быть зазывалой.

В то же время многое делается для создания выхода из ситуации, который будет образцом для подражания в будущем».