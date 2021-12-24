Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняТри исторических вида спорта хотят убрать из Олимпиады, среди них и бокс. Какова ситуация, насколько все критично?
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Президент «Дженоа»: «Главная цель – сохранить прописку»

В клубе обозначили очень амбициозные планы
Футбол Серия А (Италия)
19:09
Президент «Дженоа»: «Главная цель – сохранить прописку»
Фото: Facebook

Президент «Дженоа» Альберто Дзангрилло рассказал об амбициозных целях команды на ближайшие сезоны.

«У нас есть проблемы, но сейчас они не зависят от переходного этапа. Команда изо всех сил пытается быть конкурентоспособной в Серии А, поэтому главная цель – сохранить прописку.

Поражение в дерби нанесло нам очень болезненную травму, как и бывает после всех дерби.

Когда вы начинаете работу над важным проектом, нужно в первую очередь обеспечить себе наличие всех рычагов для достижения целей. В первую очередь – остаться в серии А. Думаю, могу это пообещать фанам, даже не думая быть зазывалой.

В то же время многое делается для создания выхода из ситуации, который будет образцом для подражания в будущем».


«Дженоа» идет 18-й в таблице Серии А.

 

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Дженоа

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Шевченко может остаться без лидера. Капитану «Дженоа» сделали предложение из MLS
Шевченко может остаться без лидера. Капитану «Дженоа» сделали предложение из MLS
Футбол Серия А (Италия)
12:30
Шевченко заберет у Малиновского конкурента. «Дженоа» вступил в переговоры с «Аталантой»
Шевченко заберет у Малиновского конкурента. «Дженоа» вступил в переговоры с «Аталантой»
Футбол Серия А (Италия)
23 декабря 20:37
Авторитетный портал включил Малиновского и подопечного Шевченко в сборную 19-го тура Серии А
Авторитетный портал включил Малиновского и подопечного Шевченко в сборную 19-го тура Серии А
Футбол Серия А (Италия)
23 декабря 15:54
Огорчил Малиновского и Роналду, а теперь поможет Шевченко. «Дженоа» купит французского форварда
Огорчил Малиновского и Роналду, а теперь поможет Шевченко. «Дженоа» купит французского форварда
Футбол Серия А (Италия)
23 декабря 15:39
Капитан «Дженоа»: «Шевченко принес свои идеи, пришел в трудный момент. Мы делаем то, что он просит»
Капитан «Дженоа»: «Шевченко принес свои идеи, пришел в трудный момент. Мы делаем то, что он просит»
Футбол Серия А (Италия)
22 декабря 16:58
Шевченко: «Мои игроки будут бороться за спасение всем сердцем»
Шевченко: «Мои игроки будут бороться за спасение всем сердцем»
Футбол Серия А (Италия)
22 декабря 16:53

Новости: Футбол

Президент «Дженоа»: «Главная цель – сохранить прописку»
Президент «Дженоа»: «Главная цель – сохранить прописку»
Серия А (Италия)
19:09
«Колос» проведет семь спаррингов на сборах в Турции
«Колос» проведет семь спаррингов на сборах в Турции
Украинская Премьер-лига
18:58
Чайковский и Махарадзе покинули клуб Первой лиги
Чайковский и Махарадзе покинули клуб Первой лиги
Первая лига
18:42
Агент: «Со стороны «Ювентуса» был интерес к вратарю «Динамо»
Агент: «Со стороны «Ювентуса» был интерес к вратарю «Динамо»
Украинская Премьер-лига
18:10
Вирт: «Надеюсь, что «Верес» подпишет 4-5 игроков»
Вирт: «Надеюсь, что «Верес» подпишет 4-5 игроков»
Украинская Премьер-лига
17:50
Форвард «Барселоны» присоединится к аутсайдеру чемпионат Испании
Форвард «Барселоны» присоединится к аутсайдеру чемпионат Испании
Примерa (Испания)
17:28
«Минай» покинул основной вратарь
«Минай» покинул основной вратарь
Украинская Премьер-лига
17:10
Тухель не хочет отпускать Вернера и Зиеша зимой
Тухель не хочет отпускать Вернера и Зиеша зимой
Премьер-Лига (Англия)
16:50
Замена Миколенко. На сборы с «Динамо» отправится 19-летний защитник
Замена Миколенко. На сборы с «Динамо» отправится 19-летний защитник
Украинская Премьер-лига
16:27
Все новости

Популярные новости

«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Тема дня
«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
21 декабря 14:36
6
Ломаченко отстранен от бокса
Ломаченко отстранен от бокса
Бокс Профессиональный бокс
17 декабря 12:42
15
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Бокс Профессиональный бокс
20 декабря 23:10
53
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Бокс Профессиональный бокс
19 декабря 20:50
24
Топовый украинский боксер вернулся в ринг спустя шесть лет без боев
Топовый украинский боксер вернулся в ринг спустя шесть лет без боев
Бокс Профессиональный бокс
18 декабря 19:47
Украинская теннисистка опубликовала соблазнительное фото в бикини
Украинская теннисистка опубликовала соблазнительное фото в бикини
Теннис
19 декабря 10:25
5
Все новости