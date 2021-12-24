Шевченко может остаться без лидера. Капитану «Дженоа» сделали предложение из MLS
Президент «Дженоа»: «Главная цель – сохранить прописку»
В клубе обозначили очень амбициозные планы
19:09
Фото: Facebook
Президент «Дженоа» Альберто Дзангрилло рассказал об амбициозных целях команды на ближайшие сезоны.
«У нас есть проблемы, но сейчас они не зависят от переходного этапа. Команда изо всех сил пытается быть конкурентоспособной в Серии А, поэтому главная цель – сохранить прописку.
Поражение в дерби нанесло нам очень болезненную травму, как и бывает после всех дерби.
Когда вы начинаете работу над важным проектом, нужно в первую очередь обеспечить себе наличие всех рычагов для достижения целей. В первую очередь – остаться в серии А. Думаю, могу это пообещать фанам, даже не думая быть зазывалой.
В то же время многое делается для создания выхода из ситуации, который будет образцом для подражания в будущем».
«Дженоа» идет 18-й в таблице Серии А.
Комментарии 0