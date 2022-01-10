Президент «Дженоа»: «Мы все понимаем, что так продолжаться не может»
Президент «Дженоа» Альберто Зангрилло высказался о кризисе, в котором оказалась команда Андрея Шевченко. Его цитирует Tuttomercato.
«Я не говорил о динамике, но это вещь, которая способна предопределить результат. Этот матч не прошел так, как мы бы хотели, по тысяче причин. Во-первых, в команде, построенной 5 лет назад и в которой были разные тренеры, поменялись главный тренер, собственник и президент.
Мне настоятельно рекомендовали не выступать перед камерами. Я выступил, потому что мы делаем все возможное, и мне хочется, чтобы все поняли, что мы стараемся работать как можно лучше. Все мы понимаем, что так продолжаться не может.
Сейчас прошла лишь треть трансферного окна. Я не оправдываюсь, мы все убеждены, что должны работать лучше, и именно поэтому мы здесь.
Как там Шевченко? Вы же понимаете, что немалая часть вашего вопроса касается сферы личной жизни. Тренер в порядке, я лично посещал его и считаю, что он выйдет из этой фазы. К нему надо относиться, как ко всем тем, кто заболел не только ковидом».
В последнем туре в Италии «Дженоа» проиграл «Специи» (0:1) в родных стенах. При Шевченко у «Дженоа» в 9-ти матчах Серии А 6 поражений и 3 ничьих.
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