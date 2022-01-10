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Президент «Дженоа»: «Мы все понимаем, что так продолжаться не может»

Команда ни разу не победила при Шевченко
Футбол Серия А (Италия)
07:42
Президент «Дженоа»: «Мы все понимаем, что так продолжаться не может»
Альберто Зангрилло / Фото: Twitter

Президент «Дженоа» Альберто Зангрилло высказался о кризисе, в котором оказалась команда Андрея Шевченко. Его цитирует Tuttomercato.

«Я не говорил о динамике, но это вещь, которая способна предопределить результат. Этот матч не прошел так, как мы бы хотели, по тысяче причин. Во-первых, в команде, построенной 5 лет назад и в которой были разные тренеры, поменялись главный тренер, собственник и президент.

Мне настоятельно рекомендовали не выступать перед камерами. Я выступил, потому что мы делаем все возможное, и мне хочется, чтобы все поняли, что мы стараемся работать как можно лучше. Все мы понимаем, что так продолжаться не может.

Сейчас прошла лишь треть трансферного окна. Я не оправдываюсь, мы все убеждены, что должны работать лучше, и именно поэтому мы здесь.

Как там Шевченко? Вы же понимаете, что немалая часть вашего вопроса касается сферы личной жизни. Тренер в порядке, я лично посещал его и считаю, что он выйдет из этой фазы. К нему надо относиться, как ко всем тем, кто заболел не только ковидом».


В последнем туре в Италии «Дженоа» проиграл «Специи» (0:1) в родных стенах. При Шевченко у «Дженоа» в 9-ти матчах Серии А 6 поражений и 3 ничьих.

Петр Приходько
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Теги

Дженоа Андрей Шевченко

Комментарии 1

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10 января 2022г. 08:45
Шева как тренер полный отстой.
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