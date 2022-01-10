Президент «Дженоа»: «Мы все понимаем, что так продолжаться не может»

Альберто Зангрилло / Фото: Twitter

Президент «Дженоа» Альберто Зангрилло высказался о кризисе, в котором оказалась команда Андрея Шевченко. Его цитирует Tuttomercato.

Мне настоятельно рекомендовали не выступать перед камерами. Я выступил, потому что мы делаем все возможное, и мне хочется, чтобы все поняли, что мы стараемся работать как можно лучше. Все мы понимаем, что так продолжаться не может.

Сейчас прошла лишь треть трансферного окна. Я не оправдываюсь, мы все убеждены, что должны работать лучше, и именно поэтому мы здесь.

Как там Шевченко? Вы же понимаете, что немалая часть вашего вопроса касается сферы личной жизни. Тренер в порядке, я лично посещал его и считаю, что он выйдет из этой фазы. К нему надо относиться, как ко всем тем, кто заболел не только ковидом».