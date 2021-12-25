Капитан «Дженоа» отклонил финансово выгодное предложение из МЛС и останется помогать Шевченко
Президент «Дженоа»: «Шевченко – обладатель «Золотого мяча», но и этого может быть недостаточно»
Украинцу предстоит выполнить непростую задачу
07:46
Андрей Шевченко / фото - AC Genoa
Президент «Дженоа» Альберто Дзангрилло высказался для Calciomercato о персоне тренера «грифонов» Андрее Шевченко:
«Шевченко — спортсмен и обладатель «Золотого мяча», но и этого может быть недостаточно. Однако он строгий и серьезный, и сделал важный выбор, покинув такой город, как Лондон.
Мы должны его поддержать. Общество любит Андрея, и я люблю Андрея».
Украинцу предстоит выполнить непростую задачу – сохранить для генуэзцев прописку в высшем итальянском дивизионе.
После 19-ти туров «грифоны» занимают 18-е место в таблице, находясь в пяти очках от выхода из зоны вылета.
Ранее стало известно, что капитан «Дженоа» отклонил финансово выгодное предложение из МЛС и останется в команде.
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