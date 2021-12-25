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Президент «Дженоа»: «Шевченко – обладатель «Золотого мяча», но и этого может быть недостаточно»

Украинцу предстоит выполнить непростую задачу
Футбол Серия А (Италия)
07:46
Президент «Дженоа»: «Шевченко – обладатель «Золотого мяча», но и этого может быть недостаточно»
Андрей Шевченко / фото - AC Genoa

Президент «Дженоа» Альберто Дзангрилло высказался для Calciomercato о персоне тренера «грифонов» Андрее Шевченко:

«Шевченко — спортсмен и обладатель «Золотого мяча», но и этого может быть недостаточно. Однако он строгий и серьезный, и сделал важный выбор, покинув такой город, как Лондон.

Мы должны его поддержать. Общество любит Андрея, и я люблю Андрея».

Украинцу предстоит выполнить непростую задачу – сохранить для генуэзцев прописку в высшем итальянском дивизионе.

После 19-ти туров «грифоны» занимают 18-е место в таблице, находясь в пяти очках от выхода из зоны вылета.

Ранее стало известно, что капитан «Дженоа» отклонил финансово выгодное предложение из МЛС и останется в команде.

Павел Харченко
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Дженоа Андрей Шевченко

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