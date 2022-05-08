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Президент Федерації футболу Франції: «Зідан може очолити ПСЖ, а для збірної треба бути без клубу»

Ноель Лє Гре – про майбутнє зіркового спеціаліста
Футбол Лига 1 (Франция)
14:24
Президент Федерації футболу Франції: «Зідан може очолити ПСЖ, а для збірної треба бути без клубу»
Зінедін Зідан / Фото - lookcharms.com
Президент Федерації футболу Франції Ноель Лє Гре прокоментував можливість Зінедіна Зідана стати у керма національної команди.

Цитує французького функціонера L’Equipe.

Чи можна вважати Зідана наступним тренером збірної Франції?

«Треба бути обережним у своїх словах. Зідан показав у «Реалі», що володіє навичками, про які ніхто й не здогадувався. У думках французів він може бути наступником. Але це не моя мета. Побачимо. Якщо ми з Дешамом розійдемося, Зідан, безсумнівно, буде одним з варіантів».


«Ви бачите, як я сьогодні кажу: «Зідан замінить Дешама?» Побачимо. Зідан може очолити ПСЖ, а для збірної Франції треба бути без клубу».


«Сьогодні ми зробимо все, щоб Дідьє створив найкращі умови для перемоги на чемпіонаті світу в Катарі. Хочемо захистити титул. Обговоримо пізніше, чи залишиться Дешам у разі невиконання завдання. Він наш працівник, але водночас і друг. Маю з ним дуже поважні стосунки».


Раныше наставник ПСЖ Маурісіо Почеттіно прокоментував чутки про те, що Зідан може замінити його на тренерському містку.
Владимир Кириченко
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Зинедин Зидан ПСЖ сборная Франции (футбол)

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