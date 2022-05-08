Почеттино: «Не беспокоит ситуация, что Зидан может заменить меня в ПСЖ»
Президент Федерації футболу Франції: «Зідан може очолити ПСЖ, а для збірної треба бути без клубу»
Ноель Лє Гре – про майбутнє зіркового спеціаліста
14:24
Зінедін Зідан / Фото - lookcharms.comПрезидент Федерації футболу Франції Ноель Лє Гре прокоментував можливість Зінедіна Зідана стати у керма національної команди.
Цитує французького функціонера L’Equipe.
Чи можна вважати Зідана наступним тренером збірної Франції?
«Треба бути обережним у своїх словах. Зідан показав у «Реалі», що володіє навичками, про які ніхто й не здогадувався. У думках французів він може бути наступником. Але це не моя мета. Побачимо. Якщо ми з Дешамом розійдемося, Зідан, безсумнівно, буде одним з варіантів».
«Ви бачите, як я сьогодні кажу: «Зідан замінить Дешама?» Побачимо. Зідан може очолити ПСЖ, а для збірної Франції треба бути без клубу».
«Сьогодні ми зробимо все, щоб Дідьє створив найкращі умови для перемоги на чемпіонаті світу в Катарі. Хочемо захистити титул. Обговоримо пізніше, чи залишиться Дешам у разі невиконання завдання. Він наш працівник, але водночас і друг. Маю з ним дуже поважні стосунки».
Раныше наставник ПСЖ Маурісіо Почеттіно прокоментував чутки про те, що Зідан може замінити його на тренерському містку.