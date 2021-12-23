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Президент FIFA: ЧМ каждые два года – это реально. И изменить календарь тоже реально»

В организации продолжают проталкивать эту идею
Футбол В Европе
21:29
Президент FIFA: ЧМ каждые два года – это реально. И изменить календарь тоже реально»
Джанни Инфантино / фото - DW

Президент FIFA Джанни Инфантино высказался для Daily Mail об идее проводить чемпионат мира каждые два года:

«Чемпионат мира каждые два года - это реально. И изменить календарь тоже реально. Уверен, что в итоге футбол получит выгоду не только в спортивном, но и экономичеcком плане. Да, есть противники такого решения, есть оппозиция, и ее достаточно.

Есть голоса за, есть голоса против. Логично, учитывая количество членов в такой большой организации. Будем работать, чтобы была общая позиция».

Против проведения чемпионата мира каждые два годы ранее выступили UEFA, Конфедерация футбола Южной Америки, АПЛ и другие организации.

Сам Инфантино не скрывает истинных мотивов этой затеи, рассказывая о финансовой выгоде проекта.

Павел Харченко
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Джанни Инфантино FIFA

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