Президент FIFA: «Футбол не может остановить войну, мы лишь можем потребовать мира»

Путинский подлиза Инфантино так и не назвал агрессора в этой войне

Джанни Инфантино / Фото: Getty Images

Президент FIFA Джанни Инфантино высказался о войне в Украине. Его цитирует пресс-служба УАФ.

«Футбол, конечно, доставляет нам удовольствие и эмоции, что является главной его задачей. Но есть проблемы, которые футбол, к сожалению, не может решить. Это те проблемы, о которых говорили ранее вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас и вице-канцлер Австрии Вернер Коглер. Футбол не может остановить войну! Мы сейчас в Европе столкнулись с военным конфликтом, чего не знали уже давно. Когда я стал президентом FIFA, я и подумать не мог, что ситуация в мире будет столь печальной.

Футбол не может остановить войну, но может этому способствовать, может помогать, может потребовать мира. И именно это я делаю здесь так же, как и на последнем Конгрессе FIFA. Мы должны приложить все усилия ради мира. Чтобы он снова пришел в Украину. Должны помогать жертвам этой войны».

Отметим, что все российские клубы отстранены от международных соревнований на следующий сезон. Как и национальная сборная.