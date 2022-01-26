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Президент FIFA нашел еще одну причину, почему стоит проводить ЧМ каждые 2 года

Инфантино заявил, что странам вне Европы мало футбола
Футбол В мире
19:19
Президент FIFA нашел еще одну причину, почему стоит проводить ЧМ каждые 2 года
Джанни Инфантино / Фото: The Athletic

Президент FIFA Джанни Инфантино поделился мнением о роли, которую может сыграть проведения чемпионата мира каждые два года. Его цитирует The Athletic.

«Я понимаю, что в Европе чемпионат мира проходит два раза в неделю, потому что лучшие футболисты играют в Европе. Поэтому в Европе нет необходимости в дополнительных возможностях и мероприятиях.

Но если подумать об остальной части мира и подавляющем большинстве стран Европы, где не играют лучшие игроки и которые не участвуют в крупных соревнованиях, то нужно задуматься о том, что выходящее за рамки спорта может привнести футбол. Мы должны найти способ охватить весь мир.

Мы обсудим лучшие способы для того, чтобы быть более инклюзивными, не просто вести разговоры о том, чтобы говорить «нет» дискриминации, а на самом деле осуществлять действия в этом направлении.

Быть более инклюзивными, пригласив всех на борт. Попытаться дать возможности, надежду и чувство собственного достоинства всему миру».


Ранее президент UEFA высказался против проведения чемпионата мира.

Петр Приходько
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