Президент FIFA – о проведении ЧМ каждые два года: «Молодое поколение хочет большего»

Инфантино настаивает на том, чтобы мундиаль проводился чаще

Джанни Инфантино / Фото: Getty Images

Президент FIFA Джанни Инфантино вновь высказался об идее проводить чемпионат мира каждые два года. Его слова приводит Daily Mail.

«Есть много тех, кто становится в оппозицию и выступает против. Есть те, кто приветствуют эту идею. Много кто хочет проводить мундиаль раз в два года. FIFA – всемирная организация. Нам нужно попытаться объединить все противоположные точки зрения. Мы не можем сказать остальному миру: «Футбол глобален, дайте нам свои деньги и смотрите нас по телевизору».

Мы обратились к внешним экспертам. Они показали в опросе фанатов – участвовали более 100 000 человек в 140 странах, – что молодое поколение хочет большего. Наша работа – обращать внимание на всех. Моя работа как президента FIFA – стараться работать вместе со всеми. Думать о том, что хорошо и как мы можем организовать это».



Ранее Инфантино назвал истинные мотивы проводить ЧМ каждые два года.