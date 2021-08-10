Мудрик: «Генк» очень серьезный соперник. Нужно выходить на поле с мыслями победить»
Президент «Генка»: «Нам нечего терять, так что мы можем удивить «Шахтер»
Кроонен уверен в своей команде
07:24
Петер Кроонен / Фото: sporza.be
Президент «Генка» Петер Кроонен высказался о предстоящем ответном матче квалификации Лиги чемпионов против «Шахтера» (Первая встреча – 1:2).
У нас есть большая уверенность и уважение перед ответным матчем. «Шахтер» – очень хорошая команда. Настоящий уровень ЛЧ.
Этот матч очень важен для нас. Чувствую, что мы сможем показать себя, удивить соперника. Очень уверен в этом. Нам нечего терять.
Мы заслужили большего в домашнем матче против «Шахтера». «Горняки» были очень хороши в первые 30 минут встречи. Мы пропустили два гола, которых можно было избежать. В остальном, считаю, провели очень хороший матч.
У нас есть команда, которая может удивить, если фортуна будет на нашей стороне.
Онлайн трансляция «Шахтер» – «Генк». Видео трансляция «Шахтер» – «Генк». Начало матча – 21:00.
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