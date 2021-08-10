Президент «Генка»: «Нам нечего терять, так что мы можем удивить «Шахтер»

Петер Кроонен / Фото: sporza.be

Президент «Генка» Петер Кроонен высказался о предстоящем ответном матче квалификации Лиги чемпионов против «Шахтера» (Первая встреча – 1:2).



Этот матч очень важен для нас. Чувствую, что мы сможем показать себя, удивить соперника. Очень уверен в этом. Нам нечего терять.

Мы заслужили большего в домашнем матче против «Шахтера». «Горняки» были очень хороши в первые 30 минут встречи. Мы пропустили два гола, которых можно было избежать. В остальном, считаю, провели очень хороший матч.

У нас есть команда, которая может удивить, если фортуна будет на нашей стороне.