«Зачем вы играете в футбол? Не мучайте его, поменяйтесь с «Металлистом». Вацко жестко раскритиковал два клуба УПЛ
Президент «Ингульца» допустил неоднозначное высказывание в адрес известного комментатора
Ранее журналист раскритиковал выступления команды в УПЛ
3 ноября 22:57
Александр Поворознюк / Фото - ФК Ингулец
Президент «Ингульца» Александр Поворознюк ответил на критику выступлений команды в УПЛ со стороны известного футбольного комментатора Виктоа Вацко. Слова владельца клуба передает пресс-служба петровцев.
На телеканале «Футбол» хотят, чтобы в Украине вообще была одна команда. Это понятно.
А что касается Вацко, то я хотел бы пожелать ему сделать совсем другое в этой жизни: не высказываться о клубах, а хотя бы одну копейку вложить в какой-то клуб и посмотреть, как эта ответственность давит. Как бы он играл, если бы финансировал клубы?
А еще лучше: я бы пожелал ему взять дуст и намазать лысину. Есть два варианта. Либо волосы отрастут, либо другие мысли в голову придут. Передайте Вацко – если у него нет денег на дуст, то я куплю и передам.
Ранее сам Поворознюк заявил, что готов сменить 80% команды.