Президент «Ингульца» допустил неоднозначное высказывание в адрес известного комментатора

Александр Поворознюк / Фото - ФК Ингулец

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк ответил на критику выступлений команды в УПЛ со стороны известного футбольного комментатора Виктоа Вацко. Слова владельца клуба передает пресс-служба петровцев.

А что касается Вацко, то я хотел бы пожелать ему сделать совсем другое в этой жизни: не высказываться о клубах, а хотя бы одну копейку вложить в какой-то клуб и посмотреть, как эта ответственность давит. Как бы он играл, если бы финансировал клубы?

А еще лучше: я бы пожелал ему взять дуст и намазать лысину. Есть два варианта. Либо волосы отрастут, либо другие мысли в голову придут. Передайте Вацко – если у него нет денег на дуст, то я куплю и передам.