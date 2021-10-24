Президент «Ингульца»: «Готов поменять 80% футболистов»

Команда находится в нижней части турнирной таблицы

Александр Поворознюк / фото - FootBoom

После поражения от «Металлист 1925» со счетом 0:4 пресс-служба «Ингульца» жестко отреагировала на это фиаско:

«4 безответных мяча в Харькове от не самой сильной команды чемпионата очень больно воспринимать и болельщикам, и тренерскому штабу, и команде, и, конечно, президенту. Нет сомнений, что выводы будут жесткими, а для некоторых – сверхжесткими. Едем домой ни с чем, но с пониманием, что изменения неизбежны. Эта игра, видимо, была нужна именно для этого».

Президент клуба Александр Поворознюк в комментариях под постом в Facebook пообещал предпринять соответствующие меры:

«Я вас услышал, а решение буду принимать я. Лавриненко будет работать, а футболистов готов поменять 80% состава».

После 12-ти туров «Ингулец» идет на 12-й строчке в таблице УПЛ, набрав лишь 8 очков.

Тренер команды Сергей Лавриненко пожаловался на отсутствие футболистов из-за коронавируса.