Кривенцов – о победе над «Ингульцом» (4:0): «Мы всегда бьемся, деремся и толкаемся»
Президент «Ингульца»: «Готов поменять 80% футболистов»
Команда находится в нижней части турнирной таблицы
Александр Поворознюк / фото - FootBoom
После поражения от «Металлист 1925» со счетом 0:4 пресс-служба «Ингульца» жестко отреагировала на это фиаско:
«4 безответных мяча в Харькове от не самой сильной команды чемпионата очень больно воспринимать и болельщикам, и тренерскому штабу, и команде, и, конечно, президенту.
Нет сомнений, что выводы будут жесткими, а для некоторых – сверхжесткими. Едем домой ни с чем, но с пониманием, что изменения неизбежны. Эта игра, видимо, была нужна именно для этого».
Президент клуба Александр Поворознюк в комментариях под постом в Facebook пообещал предпринять соответствующие меры:
«Я вас услышал, а решение буду принимать я. Лавриненко будет работать, а футболистов готов поменять 80% состава».
После 12-ти туров «Ингулец» идет на 12-й строчке в таблице УПЛ, набрав лишь 8 очков.
Тренер команды Сергей Лавриненко пожаловался на отсутствие футболистов из-за коронавируса.
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