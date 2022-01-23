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Президент «Ингульца»: «Из «Динамо» у нас футболистов не будет»

В клубе отказались от подписания игроков столичной команды
Футбол Украинская Премьер-лига
15:33
Президент «Ингульца»: «Из «Динамо» у нас футболистов не будет»
Александр Поворознюк / фото - ЕП

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал о трансферах команды этой зимой:

«Мы нашли более качественных исполнителей для усиления команды. Эта тема закрыта. Из «Динамо» у нас футболистов не будет. Сейчас бессмысленно говорить, кого мы хотели взять в «Ингулец» из столичного клуба. Не стоит называть фамилии. Зачем обсуждать то, чего не случилось?

Скоро вы увидите, кого мы еще подпишем и будете глубоко удивлены. Трансферную бомбу от «Ингульца» еще стоит ждать! Кто это будет? Все – иностранцы. Самый топовый – из Нидерландов. Кроме того, будет один бразилец. Скоро все увидите и услышите. Думаю, все наши новички достаточно известны».

Ранее функционер заявлял, что собирается подписать несколько футболистов из столичной команды, но от этой идеи отказались.

Напомним, «Ингулец» подписал экс-вратаря «Днепра-1».

Павел Харченко
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Ингулец Александр Поворознюк

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