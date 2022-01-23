Президент «Ингульца»: «Из «Динамо» у нас футболистов не будет»

Александр Поворознюк / фото - ЕП

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал о трансферах команды этой зимой:

Скоро вы увидите, кого мы еще подпишем и будете глубоко удивлены. Трансферную бомбу от «Ингульца» еще стоит ждать! Кто это будет? Все – иностранцы. Самый топовый – из Нидерландов. Кроме того, будет один бразилец. Скоро все увидите и услышите. Думаю, все наши новички достаточно известны».