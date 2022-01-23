Тренер «Ингульца»: «На первом сборе не планировали спаррингов»
Президент «Ингульца»: «Из «Динамо» у нас футболистов не будет»
В клубе отказались от подписания игроков столичной команды
Александр Поворознюк / фото - ЕП
Президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал о трансферах команды этой зимой:
«Мы нашли более качественных исполнителей для усиления команды. Эта тема закрыта. Из «Динамо» у нас футболистов не будет. Сейчас бессмысленно говорить, кого мы хотели взять в «Ингулец» из столичного клуба. Не стоит называть фамилии. Зачем обсуждать то, чего не случилось?
Скоро вы увидите, кого мы еще подпишем и будете глубоко удивлены. Трансферную бомбу от «Ингульца» еще стоит ждать! Кто это будет? Все – иностранцы. Самый топовый – из Нидерландов. Кроме того, будет один бразилец. Скоро все увидите и услышите. Думаю, все наши новички достаточно известны».
Ранее функционер заявлял, что собирается подписать несколько футболистов из столичной команды, но от этой идеи отказались.
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