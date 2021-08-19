Президент «Ингульца»: «Нам просто повезло взять очко с «Динамо»

Александр Поворознюк / Фото - ФК Ингулец

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк после ничьей в матче четвертого тура украинской Премьер-лиги против «Динамо» (1:1) записал эмоциональное обращение. Его опубликовала пресс-служба клуба.

Я не тренер «Руха», который говорил, что с «Шахтером» он два очка не добрал. Я вам скажу – с «Динамо» нам просто повезло с такой командой взять очко. Очень благодарен пацанам за самоотдачу. Супер!

Очень благодарен всем болельщикам, которые нас поддерживали, которые болели. Когда в конце матча мы чуть не забили второй гол, когда все «динамовские» начали скандировать: «Ингулец» – это кайф, это супер.