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Президент «Ингульца»: «Подозреваю, что «Рух» сфальсифицировал тесты на COVID-19»

Матч команд был перенесен на неопределенный срок
Футбол Украинская Премьер-лига
16:24
Президент «Ингульца»: «Подозреваю, что «Рух» сфальсифицировал тесты на COVID-19»
Александр Поворознюк / фото - dynamo.kiev

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк прокомментировал ситуацию с переносом матча против «Руха», чьи игроки заразились коронавирусом:

«Если они дают честные результаты, то любая лаборатория после того, как обнаружен положительный тест на ковид, автоматически вносит его в базу Минздрава.

По моей информации, в этой базе нет не только ни одного вратаря «Руха», о чем сообщал львовский клуб, но и вообще ни одной фамилии игрока этой команды. Поэтому теперь посмотрим, как с этим разберется УПЛ И КДК УАФ. В понедельник будут переданы все наши официальные запросы по этой теме.

Если сейчас «Рух» задним числом введет заболевших в базу, будут разбираться. Стопроцентно заявляю, что по состоянию на позавчера (13 октября) их там не было. Пусть дальше разбирается КДК УАФ. Мы намерены в этом вопросе добиваться правды.

Я хочу, чтобы была справедливость. Если два футболиста получили травмы и не восстановились, это не значит, что надо отменять игру. Мы играли с «Черноморцем» без центра поля, у нас не было трех футболистов. Но мы не плакали и вышли на поле. Просто играли в футбол.

Подозреваю ли, что «Рух» сфальсифицировал тесты на ковид? Да, подозреваю. Пусть КДК разберется. Там все просто и понятно. Достаточно сделать запрос на реестр болеющих в Минздраве. Два варианта: или эти тесты левые, или они договорились с врачами, чтобы не вносить эти фамилии в базу, потому что их потом надо из этой базы выводить. Если доктора пошли на «заморочки», то это криминальная ответственность. Кто-то за это сядет в тюрьму. Сейчас с этим жестко. Поэтому посмотрим, что будет дальше. Кто-то за это ответит точно.

На перенос матча на другой день, конечно же, мы не согласны. Если все будут поступать так, как «Рух», мы будем играть чемпионат два года. Так любой сможет присылать бумаги в УПЛ и переносить матчи. Я тоже скажу, что у меня в коллективе дизентерия, сниму видео, что команда в больнице и перенесу игру. Это же не трудно сделать, правильно? Так будем играть чемпионат два года. Но мы не такие. Мы играли, играем и будем играть. Пусть с U-19, но сыграем, как это, кстати, делала «Александрия». У них было пять футболистов из U-19 и они играли с нами.

Получилось, что нас даже не поставили в известность и перенесли игру. Кто за это ответит? Посмотрим, ко всем ли клубам применяется закон и регламент, или есть избранные, которым можно делать, что они хотят. Вот теперь и посмотрим.

Знаем, что Ориховский и Федорчук получили травмы. Ориховский заболел якобы 29 сентября. Но за это время уже мог вылечиться. Но не восстановился. В итоге они решили, что из-за двух человек можно отменить игру и написать письмо в УПЛ. Посмотрим, как УАФ И УПЛ относятся к клубам. Мы говорим не языком, а фактами. И они будут».

Ранее матч 11-го тура УПЛ между «Ингульцом» и «Рухом» был перенесен из-за вспышки коронавируса в стане львовской команды. По словам пресс-службы клуба, болезнь была обнаружена у 11 игроков, включая всех вратарей в заявке.

Но позже «Ингулец» опубликовал заявление о том, что игроки команды отсутствуют в реестре Центра общественного здоровья Минздрава как лица, болеющие COVID-19.

Источник: Meta-ratings Павел Харченко
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Теги

Рух Ингулец Александр Поворознюк

Комментарии 1

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15 октября 2021г. 16:37
інгулець знае що не виграе в руха ,хоче зіграти на хворобі  команди рух,щоб на шару очки отримати ,поворознюки хворі
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