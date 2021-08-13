Президент «Ингульца» подтвердил перенос матча с «Динамо» в Киев

Поворознюк объяснил изменения места встречи

Фото: ФК Динамо

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк подтвердил перенос матча 4 тура УПЛ против «Динамо» в Киев.

«Мы обратились с такой просьбой к «Динамо». Потому что мы хотим и все для этого делаем, чтобы первый матч на новом стадионе в Петрово прошел с хорошей командой – с «Динамо».

Не боитесь, что болельщики из Кропивницкого обидятся на вас за это и перестанут ходить на матчи «Ингульца»?

«Они и так не ходят».

На матче с «Зарей» было 1 244 зрителя.

«Вы считаете, что это нормально? Я считаю, что нет».

Строительство стадиона в Петрово идет по плану? Ничто не помешает начать на нем второй круг УПЛ?

«Пока ничто не мешает».

Матч должен был пройти в Кропивницком. Игра состоится 18 августа.