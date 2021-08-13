Матч «Ингулец» – «Динамо» перенесен в Киев, но не на «Олимпийский»
Президент «Ингульца» подтвердил перенос матча с «Динамо» в Киев
Поворознюк объяснил изменения места встречи
Фото: ФК Динамо
Президент «Ингульца» Александр Поворознюк подтвердил перенос матча 4 тура УПЛ против «Динамо» в Киев.
«Мы обратились с такой просьбой к «Динамо». Потому что мы хотим и все для этого делаем, чтобы первый матч на новом стадионе в Петрово прошел с хорошей командой – с «Динамо».
Не боитесь, что болельщики из Кропивницкого обидятся на вас за это и перестанут ходить на матчи «Ингульца»?
«Они и так не ходят».
На матче с «Зарей» было 1 244 зрителя.
«Вы считаете, что это нормально? Я считаю, что нет».
Строительство стадиона в Петрово идет по плану? Ничто не помешает начать на нем второй круг УПЛ?
«Пока ничто не мешает».
Матч должен был пройти в Кропивницком. Игра состоится 18 августа.
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