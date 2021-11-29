Президент «Ингульца» пропустил матч команды с «Шахтером» из-за алкоголя

Функционер посмотрел игру дома

Александр Поворознюк / фото - ФК Ингулец

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал, почему его не было на трибунах на матче команды с «Шахтером» (0:1):

«Потому что после охоты много выпил – голова юзом немного шла. Поэтому не смог – за рулем я в нетрезвом состоянии не езжу. Мы после охоты смотрели по телевизору всем охотничьим коллективом».

После 16-ти туров клуб из Петрово занимает 15-е место в УПЛ и идет в зоне вылета.

Напомним, ранее тренер «Ингульца» рассказал, как его команде удалось перекрыть сильные стороны «Шахтера».