Хавбек «Шахтера»: «Психология Де Дзерби очень важна для нас, в матче с «Ингульцом» его не хватало»
Президент «Ингульца» пропустил матч команды с «Шахтером» из-за алкоголя
Функционер посмотрел игру дома
Александр Поворознюк / фото - ФК Ингулец
Президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал, почему его не было на трибунах на матче команды с «Шахтером» (0:1):
«Потому что после охоты много выпил – голова юзом немного шла. Поэтому не смог – за рулем я в нетрезвом состоянии не езжу.
Мы после охоты смотрели по телевизору всем охотничьим коллективом».
После 16-ти туров клуб из Петрово занимает 15-е место в УПЛ и идет в зоне вылета.
Напомним, ранее тренер «Ингульца» рассказал, как его команде удалось перекрыть сильные стороны «Шахтера».