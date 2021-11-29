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Президент «Ингульца» пропустил матч команды с «Шахтером» из-за алкоголя

Функционер посмотрел игру дома
Футбол Украинская Премьер-лига
17:21
Президент «Ингульца» пропустил матч команды с «Шахтером» из-за алкоголя
Александр Поворознюк / фото - ФК Ингулец

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал, почему его не было на трибунах на матче команды с «Шахтером» (0:1):

«Потому что после охоты много выпил – голова юзом немного шла. Поэтому не смог – за рулем я в нетрезвом состоянии не езжу.

Мы после охоты смотрели по телевизору всем охотничьим коллективом».

После 16-ти туров клуб из Петрово занимает 15-е место в УПЛ и идет в зоне вылета.

Напомним, ранее тренер «Ингульца» рассказал, как его команде удалось перекрыть сильные стороны «Шахтера».

Источник: Joel Cantau Павел Харченко
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Теги

Ингулец Шахтер Донецк Александр Поворознюк

Комментарии 1

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29 ноября 2021г. 17:35
Так кто нажрался? "не былы"....
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