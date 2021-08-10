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Президент «Ингульца» рассказал, будет ли уволен тренер после трех поражений подряд

Команда из Петрово не набрала ни одного очка в УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
21:06
Президент «Ингульца» рассказал, будет ли уволен тренер после трех поражений подряд
Сергей Лавриненко / фото - UA-football

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал о будущем тренера Сергея Лавриненка в клубе после поражения от «Десны» (2:0), которое стало для команды третьим подряд:

«Впечатления после матча с «Десной» не очень хорошие, потому что мы проиграли. Но мы все ближе к своей цели, к той игре, которую мы бы хотели видеть от «Ингульца». С каждым матчем мы прибавляем, и я уверен в том, что результат придет.

Читаю все комментарии, поэтому хочу заверить всех доброжелателей... Люди смеются, что у Лавриненко с «Ингульцом» пожизненный контракт и после матча с «Динамо» он может закончиться, то хочу сказать одно - не дождетесь.

Лавриненко выполняет свою работу честно и добросовестно. Он замечательный тренер. Мое мнение, что он лучший тренер Украины не изменилась. Наши победы еще впереди, «Ингулец» не одному клубу потреплет нервы».

В трех стартовых турах команда из Петрово не набрала ни одного очка, проиграв «Шахтеру», «Заре» и «Десне».

Напомним, Лавриненко рассказал, почему команда уступила «Десне» в самой концовке встречи.

Источник: ФК Ингулец Павел Харченко
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Теги

Ингулец Сергей Лавриненко Александр Поворознюк

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