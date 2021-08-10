Президент «Ингульца» рассказал, будет ли уволен тренер после трех поражений подряд
Президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал о будущем тренера Сергея Лавриненка в клубе после поражения от «Десны» (2:0), которое стало для команды третьим подряд:
«Впечатления после матча с «Десной» не очень хорошие, потому что мы проиграли. Но мы все ближе к своей цели, к той игре, которую мы бы хотели видеть от «Ингульца». С каждым матчем мы прибавляем, и я уверен в том, что результат придет.
Читаю все комментарии, поэтому хочу заверить всех доброжелателей... Люди смеются, что у Лавриненко с «Ингульцом» пожизненный контракт и после матча с «Динамо» он может закончиться, то хочу сказать одно - не дождетесь.
Лавриненко выполняет свою работу честно и добросовестно. Он замечательный тренер. Мое мнение, что он лучший тренер Украины не изменилась. Наши победы еще впереди, «Ингулец» не одному клубу потреплет нервы».
В трех стартовых турах команда из Петрово не набрала ни одного очка, проиграв «Шахтеру», «Заре» и «Десне».
Напомним, Лавриненко рассказал, почему команда уступила «Десне» в самой концовке встречи.
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