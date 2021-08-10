Президент «Ингульца» рассказал, будет ли уволен тренер после трех поражений подряд

Сергей Лавриненко / фото - UA-football

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал о будущем тренера Сергея Лавриненка в клубе после поражения от «Десны» (2:0), которое стало для команды третьим подряд:

Читаю все комментарии, поэтому хочу заверить всех доброжелателей... Люди смеются, что у Лавриненко с «Ингульцом» пожизненный контракт и после матча с «Динамо» он может закончиться, то хочу сказать одно - не дождетесь.

Лавриненко выполняет свою работу честно и добросовестно. Он замечательный тренер. Мое мнение, что он лучший тренер Украины не изменилась. Наши победы еще впереди, «Ингулец» не одному клубу потреплет нервы».