«Ингулец» и «Верес» не выявили победителя
Президент «Ингульца»: «Селезнева мне предлагали все агенты мира, б***ь»
Александр Поворознюк – о возможном подписании известного футболиста
Александр Поворознюк / Фото - FacebookПрезидент «Ингульца» Александр Поворознюк ответил на вопрос по поводу возможного трансфера известного футболиста.
«Да».
Селезнева?
«Нет. Его мне предлагали все агенты мира, б***ь. Понятно, что он – нет».
Накануне Поворознюк ответил на недавние уколы форварда «Миная» Евгения Селезнева.
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