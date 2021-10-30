Президент «Ингульца» сравнил разгром от «Металлиста-1925» с фиаско МЮ в игре с «Ливерпулем»

Александр Поворознюк / фото - ФК Ингулец

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк отреагировал на поражение своей команды в матче 12-го тура УПЛ против «Металлиста-1925» (0:4):

Сколько «Ливерпуль» шел без поражений. Рано или поздно эта эпопея заканчивается. Может, такие матчи, как вот был у «Ингульца», может, нужно такое поражение, чтобы встряхнулась команда. Уверен, с «Вересом» будет другая игра и выйдет другая команда. Наверное, это нужно было для встряски».