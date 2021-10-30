Селезнев: «Я голов забил больше, чем весь «Ингулец»
Президент «Ингульца» сравнил разгром от «Металлиста-1925» с фиаско МЮ в игре с «Ливерпулем»
Функционер считает, что поражение стало необходимой встряской
30 октября 12:15
Александр Поворознюк / фото - ФК Ингулец
Президент «Ингульца» Александр Поворознюк отреагировал на поражение своей команды в матче 12-го тура УПЛ против «Металлиста-1925» (0:4):
«А вы представляете, как пережил МЮ, когда больше чем дерби проиграли 0:5? Да нормальное явление. Кто не проигрывает – тот не может побеждать. Когда начал плотно заниматься футболом, реально понимал, что я же не могу все время побеждать.
Сколько «Ливерпуль» шел без поражений. Рано или поздно эта эпопея заканчивается. Может, такие матчи, как вот был у «Ингульца», может, нужно такое поражение, чтобы встряхнулась команда. Уверен, с «Вересом» будет другая игра и выйдет другая команда. Наверное, это нужно было для встряски».
«Ингулец» идет на 13-м месте в чемпионате, набрав лишь 8 очков.
Ранее Поворознюк заявил, что готов сменить до 80% состава команды после этого поражения.
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