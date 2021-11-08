Козловский вслед за Поворознюком жестко ответил на критику украинского комментатора
Президент «Ингульца»: «У нас грандиозные планы, но сейчас не хочу их озвучивать»
Сейчас команда Поворознюка находится в зоне вылета
Александр Поворознюк / Фото: ФК Ингулец
Президент «Ингульца» Александр Поворознюк высказался о глобальных планах клуба.
– У нас грандиозные планы, но не хочу их сейчас озвучивать. Сейчас сосредоточены на стадионе. Как только закончим с ним, все пойдет по накатанной. Это европейский вектор, мы будем брать пример с немецких деревенских клубов, которые развивались в таком направлении.
– «Хоффенхайм»?
– Не будем пока ничего говорить.
– За 10 лет в ЛЧ?
– У нас будет четкий план, по которому мы будем идти
В турнирной таблице УПЛ «Ингулец» пока в зоне вылета.
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